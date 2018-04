Firmy poszukują również menedżerów, mechaników maszyn i urządzeń przemysłowych oraz specjalistów ds. księgowości oraz HR.

Jak zaznaczyła współwłaścicielka firmy rekrutacyjnej HR Contact Katarzyna Szudy, oferty pracy przedstawiane przez firmy z Aeropolis są bardzo atrakcyjne.

„Firmy, które działają w parku ciągle się rozwijają. Oznacza to, że osoby wiążące się zawodowo z firmami, mogą liczyć na rozwój ścieżki kariery wraz z dalszym rozwojem firmy. A wiadomo, że motywowanie poprzez inwestowanie w rozwój pracownika, przynosi wiele korzyści osobie będącej bezpośrednio zaangażowanej w ten proces, jak i całej firmie” – dodała.

Wśród firm, działających w podkarpackim parku technologicznym, które będą w bieżącym roku zwiększać zatrudnienie jest m.in. spółka Belcan. Polskie biuro jest częścią amerykańskiej korporacji Belcan, która oferuje profesjonalne usługi w zakresie doradztwa technicznego, w tym również usługi inżynieryjne i usługi rekrutacji technicznej dla największych organizacji na świecie.

Jak powiedział Tomasz Lisiecki z polskiego oddziału firmy, w Jasionce świadczone są usługi w zakresie modelowania, przygotowania dokumentacji technicznej, wsparcia produkcji, wykonywania obliczeń termicznych a także sprawnościowych. W 2018 r. polski oddział planuje zwiększyć zatrudnienie o co najmniej 10 osób.

„Poszukujemy przede wszystkim młodych i ambitnych absolwentów uczelni technicznych. Nasi inżynierowie będą mieć możliwość pracy nad najnowszymi projektami związanymi przede wszystkim z branżą lotniczą. Będą mogli podnosić swoje kwalifikacje w wielu dziedzinach, m.in. w tworzeniu modeli 3D oraz dokumentacji technicznej” – dodał Lisiecki.

Z kolei 50 osób planuje zatrudnić w br. do swoich oddziałów spółka MB Aerospace. To międzynarodowa grupa należąca do amerykańskiej firmy, która dostarcza kompleksowe rozwiązania technologiczne dla kluczowych firm w branży lotniczej oraz innych, wysoko zaawansowanych technologicznie gałęzi przemysłu.

O 10 osób ma się powiększyć zakład produkcyjny MB Aerospace Technologies. Natomiast 40 osób znajdzie pracę w biurze inżynieryjnym MB Aerospace Engineering Services.

Jak podkreślił dyrektor operacyjny MB Aerospace Technologies Sebastian Fołta, w obszarze produkcji firma poszukuje osób niewykwalifikowanych do podstawowych czynności przygotowania produkcji oraz osoby do pracy w laboratorium lub obsłudze maszyn sterowanych numerycznie.

„Natomiast do zespołu MB Aerospace Engineering Services poszukujemy inżynierów z doświadczeniem w obszarze tworzenia procesów technologicznych, programowania CNC, konstrukcji oprzyrządowania” – wyjaśnił.

Fołta powiedział, że ze względu na rozwój branży lotniczej w regionie zapotrzebowanie na stanowiska inżynierskie oraz specjalistyczne rośnie.

„Dlatego poza wynagrodzeniem adekwatnym do umiejętności i doświadczenia oraz zatrudnieniem w oparciu o umowę o pracę, oferujemy szereg benefitów pozapłacowych np. indywidualny plan rozwoju zawodowego, w tym szkolenia specjalistyczne i kompetencyjne, elastyczne godziny pracy, prywatną opiekę medyczną czy możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego” – dodał.

Programistów i grafików komputerowych chce zatrudnić z kolej WiseGlass, firma, która opracowała pomysł „inteligentnego lustra”, które dostarcza reklamy do konkretnego odbiorcy. Lustro reklamowe nadaje się do umieszczania w toaletach przy umywalkach, w szatniach czy w sklepach odzieżowych - wszędzie tam, gdzie potencjalny odbiorca reklamy korzysta ze zwykłego lustra. W Rzeszowie lustra można przetestować na lotnisku w Jasionce.

Prezes i współwłaściciel firmy Waldemar Bieniek zaznaczył, że firma do końca 2018 roku chce być obecna we wszystkich województwach.

„Dlatego potrzebujemy nowych ludzi. Zamierzamy stworzyć co najmniej trzy, trzyosobowe zespoły projektowe, które tworzyć będą: informatyk, elektronik oraz specjalista ds. marketingu. Zespoły będą pracować nad dostosowaniem naszej platformy do wymogów klientów. Poszukujemy też w każdym z województw sprzedawców, przedstawicieli, których zadaniem będzie pozyskiwanie lokalizacji dla luster oraz zainteresowanych nimi reklamodawców z rynków lokalnych” – powiedział.

Firma poszukuje także grafików komputerowych oraz specjalistów od reklamy w internecie. (PAP)

autor: Wojciech Huk