Przychody Grupy Redan wzrosły o 7% r: r do ok. 47 mln zł w marcu



Warszawa, 06.04.2018 (ISBnews) - Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła ok. 47 mln zł w marcu b.r., co oznacza wzrost o 7% r/r.

"Powierzchnia całej sieci sprzedaży Grupy Redan na koniec marca 2018 wyniosła 142,9 tys. m2, co oznacza wzrost o 1% w odniesieniu do marca 2017" - czytamy w komunikacie.

W segmencie dyskontowym poziom sprzedaży towarów w marcu 2018 r. wyniósł ok. 28 mln zł, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do marca roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy www.txm24.pl w marcu 2018 wyniosły ok. 0,6 mln zł, co oznacza wzrost o 5% w stosunku do marca 2017 roku, podano także.

"Sieć TXM na koniec marca składała się z 399 sklepów własnych o łącznej powierzchni 106,2 tys. m2, która była o 3% wyższa niż na koniec marca 2017" - czytamy dalej.

Na rynku modowym sprzedaż towarów w marcu 2018 r. wyniosła ok. 19 mln zł i była wyższa o 3% porównując do marca poprzedniego roku.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklepy internetowe marki Top Secret w Polsce oraz na Ukrainie w marcu 2018 wyniosły 3 mln zł, co oznacza wzrost o 28% w stosunku do marca 2017 roku.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży marek Top Secret, Troll i DryWash na koniec marca 2018 wyniosła 36,8 tys. m2, tj. była na poziomie o 7% niższym niż w tym samym momencie 2017 r.

W marcu br. wystąpiły przeciwstawne tendencje w dynamikach sprzedaży w różnych kanałach dystrybucji segmentu modowego. Nastąpił wyraźny wzrost sprzedaży o 3 mln zł w kanałach B2C w Polsce – w EC o 28%, a w sklepach Top Secret - o 23% (o 20% w sklepach porównywalnych). Z drugiej strony nastąpił spadek sprzedaży w działalności zagranicznej o 2,3 mln zł. Z tego o 1,1 mln zł zmniejszyła się sprzedaż na Ukrainie. Jest to przede wszystkim efekt zmiany modelu rozliczeń z partnerami franczyzowymi, gdyż sprzedaż w sklepach porównywalnych w cenach detalicznych w tym kraju zwiększyła się w marcu br. o 32% r/r w hrywnach. Zmniejszenie sprzedaży na Ukrainie jest także pochodną osłabienia kursu UAH względem PLN r/r o 15% oraz zmniejszenia średniej powierzchni sklepów w tym kraju o 28% r/r. W kolejnych miesiącach oczekujemy realizacji sprzedaży na podobnym poziomie r/r. Ponadto o 1,1 mln zł r/r zmniejszyła się także sprzedaż w Rosji. Jest to konsekwencja przesunięcia sprzedaży w związku ze zmianami zasad współpracy z klientami oraz osłabienia rubla wobec złotego o 14% r/r. W kolejnych miesiącach oczekujemy co najmniej utrzymania poziomu sprzedaży w tym kraju na poziomie z 2017 r." - podsumowano.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz - od 2011 r. - Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Spółka TXM, w której Redan ma pakiet większościowy akcji, zadebiutowała na GPW w grudniu 2016 r.

(ISBnews)