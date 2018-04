Jak zaznaczono w komunikacie, rozwój transgranicznego handlu internetowego między Azją i Europą to szansa dla operatorów pocztowych działających w tym regionie. "Poczta Polska wykorzystując położenie naszego kraju na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku, dąży do tego, by stać się kluczowym elementem nowego ładu kształtującego się na światowym rynku logistycznym" - dodano.

Wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek ocenił, że doświadczenia spółki "z dotychczasowej współpracy w zakresie dostarczania przesyłek eCommerce na teren 32 krajów europejskich wskazują, że obydwaj narodowi operatorzy są rzetelnymi partnerami i chcą systematycznego zwiększania wolumenów obsługiwanych przez Pocztę Polską".

Spółka zaznaczyła, że "dalsza współpraca z Pocztą Chińską, oprócz bezpośredniego zwiększania przychodów polskiego operatora wyznaczonego, może stać się istotnym elementem rozwoju systemu logistycznego oraz pozyskiwania know-how w relacjach z krajami azjatyckimi, które są potencjalnym obszarem coraz większej aktywności Poczty Polskiej".

Ekspansja zagraniczna Poczty Polskiej to jeden z trzech filarów strategii rozwoju na lata 2018-2022. Celem spółki jest koordynacja wymiany handlowej między Azją a Europą i stworzenie hubu logistycznego dla między innymi międzynarodowego eCommerce.

