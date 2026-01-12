Znów trwają prace nad najwyższym wieżowcem na świecie. Neofuturystyczna wieża Jeddah Tower powstaje w miejscowości Dżedda (Jeddah) w Arabii Saudyjskiej. Budynek o wysokości ok. 1008 metrów ma stanowić centrum Jeddah Economic City, nowej dzielnicy biznesowo-turystycznej wpisanej w wizję królestwa sięgającą do 2030 roku.

Jak podaje firma Thorton Tomasetti, będąca projektantem konstrukcji drapacza chmur, w drugiej połowie 2025 roku budowa poczyniła „znaczne postępy”. To kolejny raz, gdy projekt mający przewyższyć Burdż Chalifę (827,9 m), obecnego lidera pod względem wysokości, jest reaktywowany.

Kilometrowy wieżowiec w Arabii Saudyjskiej. Chciał go „arabski Warren Buffett”

Plany zbudowania najwyższego wieżowca świata po raz pierwszy przedstawiono w 2011 roku. Członek saudyjskiej rodziny królewskiej Al-Walid ibn Talal, nazywany arabskim Warrenem Buffetem, będący jednym z najbogatszych ludzi świata, ogłosił wtedy, że budowa Jeddah Tower zajmie jedynie trzy lata. Wieża miała przekroczyć kilometr wysokości, ale ostateczny wynik - ze względu na konkurentów oraz procesy technologiczne był owiany tajemnicą.

Ambitny projekt autorstwa Adriana Smitha, twórcy dubajskiej Burdż Chalifa, przewiduje budynek zwężający się ku górze z tarasem widokowym na wysokości 640 metrów. W wieży zaplanowano 156 pięter i aż 59 wind. W środku Jeddah Tower ma znaleźć się hotel, biura oraz mieszkania.

Według pracowni Adrian Smith + Gordon Gill Architecture nowy budynek ma być silnie osadzony w kontekście Arabii Saudyjskiej.

„Smukła, opływowa forma wieży może być odczytywana jako nawiązanie do zwiniętych liści młodych roślin pustynnych (np. palmy). Sposób, w jaki wyrastają z ziemi jako jedna, zwarta forma, a następnie u góry stopniowo się rozdzielają, stanowi metaforę nowego wzrostu zespolonego z technologią” – czytamy na stronie biura architektonicznego.

Co ciekawe powyżej tarasu widokowego wieżowiec będzie najprawdopodobniej pusty. Ostatnie ok. 300-350 metrów (czyli więcej niż cała wieża Varso Tower) stanowić będzie gigantyczna iglica, która z oddali będzie wyglądać jak naturalne przedłużenie całej bryły. Podobny zabieg Smith zastosował w Burdż Chlifa, gdzie od wysokości 621 metrów żelbetową konstrukcję zamieniono na lekką, stalową. Nie ma ona zastosowania użytkowego.

Kłopoty na budowie

Budowa, która pierwotnie ruszyła w kwietniu 2013 roku, była wielokrotnie przerywana. Problemem były kwestie konstrukcyjne - inżynierowie twierdzili, że powyżej wysokości 800 metrów nie są wstanie wylać betonu. Innym razem brakowało finansowania albo ze względu na czystki polityczne zmieniali się inwestorzy.

Datę ukończenia przesuwano z 2017 na 2019, a następnie na 2020. Żadnego z tych terminów nie udało się utrzymać. Największe problemy związane był z aresztowaniem - w 2017 roku - Bakara Bin Ladena, ówczesnego prezesa Saudi Binladin Group, głównego inwestora wieżowca. Kilka miesięcy później wtrzymano prace konstrukcyjne, a z powodu pandemii Covid-19 nie można było ich szybko wznowić. W tym czasie gotowy był szkielet wieży do 50 piętra.

Przez kolejne pięć lat inwestycja stała pod znakiem zapytania. W 2023 roku deweloper Jeddah Economic Company zaczął poszukiwania nowych wykonawców, którzy dokończą wieżę. Ostatecznie prace budowlane wznowiono w styczniu 2025 roku.

Co dzieje się na budowie Jeddah Tower?

Rok temu robotnicy wrócili na Jeddah Tower. Jak informuje biuro Thornton Tomasetti, budowa poczyniła znaczne postępy. W grudniu 2025 r. konstrukcja przekroczyła poziom 80. pięter. Zakładany dalszy postęp to dziesięć kondygnacji na miesiąc. Prawdopodobnie w lutym osiągnie „setkę”.

Na nagraniu udostępnionym przez jednego z inżynierów, widać, że pod Jeddah Tower wróciło pełne zaplecze budowlane. Dostrzec można dwa żurawie szczytowe, które pracują na najwyższych kondygnacjach oraz klika innych dźwigów poniżej. Ogłoszono również nowy termin zakończenia prac – 2028 rok.

Prawdopodobnie po osiągnięciu piętra 156. prace przyspieszą ze względu na brak konieczności betonowania konstrukcji. To jednak stanie się nie szybciej niż w sierpniu 2026 roku. Pełną wysokość – około tysiąca metrów – Jeddah Tower ma uzyskać na przełomie 2026 i 2027.

Niedawno deweloper Jeddah Economic Company ogłosił, że dyrektorem generalnym firmy został Fabien Toscano, wysokiej klasy manager od nieruchomości z dwudziestoletnim doświadczeniem, który ma za zadanie dokończenie inwestycji. To znak, że budowa wróciła na właściwe tory.