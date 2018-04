Źródło: PAP

Partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana trzeci raz z rzędu uzyskała w wyborach parlamentarnych konstytucyjną większość dwóch trzecich mandatów; UE musi znaleźć drogę, by ograniczyć autorytarne instynkty tego ugrupowania - pisze we wtorek "Financial Times".