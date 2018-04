Arctic Paper spodziewa się dalszego wzrostu cen celulozy



Warszawa, 10.04.2018 (ISBnews) - Wszystkie sygnały wskazują na dalszy wzrost cen celulozy, które pozostają wyzwaniem w działalności Arctic Paper, poinformował prezes Per Skoglund.

"Obserwując sytuację na rynku, zamówienia, sytuację w portach przeładunkowych, spodziewamy się utrzymania trendu wzrostowego na rynku celulozy. Wszystkie sygnały wskazują na dalszy wzrost cen, które pozostają dla nas wyzwaniem" - powiedział prezes Skoglund podczas konferencji prasowej.

Utrzymujące się wysokie ceny celulozy w połączeniu z faktem, że grupa działa w konkurencyjnym środowisku biznesowym, wywierały presje na marże, podkreślili jej przedstawiciele.

"Bardzo trudno prognozować dalszy rozwój sytuacji na rynku celulozy. Analitycy spodziewają się że zmiana trendu nastąpi na przełomie III i IV kwartału, ale my skłaniamy się nawet ku poglądowi, że trend wzrostowy utrzyma się dłużej" - dodał prezes.

Ceny Celulozy NBSK (długowłóknistej) wzrosły w IV kwartale 2017 r/r o 17,8%, zaś celulozy BHKP (krótkowłóknistej) wzrosły o 43,7%. Wzrost cen w porównaniu z III kwartałem wyniósł dla NBSK 6,6%, a dla BHKP 7,8%, podano także.

"Ceny papieru starają się dogonić ceny celulozy, ale to jeszcze nie koniec podwyżek" - podsumował Skoglund.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)