W sobotę w Warszawie odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy pod hasłem "Polska jest jedna". Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu zapowiedział kilka nowych projektów, w tym mniejszy ZUS dla małych firm, obniżenie CIT dla małych i średnich firm z 15 proc. do 9 proc., wyprawkę w wysokości 300 zł dla uczniów, 23 mld zł na program dla Dostępność+, przeznaczenie 5 mld zł na stworzenie nowego funduszu dróg lokalnych.

Zdaniem Bochniarz, cytowanej w komunikacie przekazanym w poniedziałek PAP, "ważne byłoby wprowadzenie systemowych rozwiązań mających na celu umożliwienie rozwoju takich firm, tak aby przedsiębiorcy ci mogli w dłuższej perspektywie podnieść swoje dochody i tym samym zwiększyć możliwości oszczędzania na emeryturę".

"Ocena redukcji stawki podatku CIT dla małych firm do 9 proc. nie jest jednoznaczna. Z jednej strony cieszymy się z każdej obniżki stawki w podatku dochodowym. Z drugiej strony, biorąc pod uwagę, iż małe firmy, o przychodach, które mogą kwalifikować firmę jako +małego podatnika+, są w większości prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, efekt proponowanej zmiany będzie znikomy" - podkreśliła prezydent Lewiatana.

Zdaniem Bochniarz "w rezultacie 9-proc. podatek CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do bardzo wąskiej grupy, 7-8 proc. przedsiębiorców". "Oni rzeczywiście skorzystają na tym rozwiązaniu, będą mieli więcej pieniędzy na wzmocnienie firmy. Jednak wysoki skok obciążeń podatkowych, który będzie towarzyszył przejściu firmy od małej do dużej (z 9 proc. do 19 proc. podatku CIT), może paradoksalnie stać się czynnikiem, który będzie powstrzymywał firmy przed inwestowaniem i rozwojem" - wskazała.

Aby mogli z obniżonej stawki skorzystać najdrobniejsi przedsiębiorcy, należałoby objąć nią także podatników PIT, bo niższa stawka podatku raczej nie przyniesienie efektu w postaci stymulowania podatników do przekształcania działalności indywidualnej w spółkę - oceniła.

Jak podano w komunikacie Lewiatana, koncepcję obniżenia docelowo stawki podatku dochodowego dla wszystkich małych i średnich przedsiębiorców (niezależnie od tego czy obecnie rozliczają się według PIT czy z CIT) przedstawił na organizowanej przez Konfederację Lewiatan konferencji „Perspektywa zmian w systemie i prawie podatkowym” dyrektor departamentu podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów Maciej Żukowski.

Według niego docelowo wszyscy mali i średni przedsiębiorcy byliby objęci stawką 9 proc., niezależnie od tego, czy prowadzą działalność jako osoba fizyczna, spółka cywilna czy spółka z o.o.; nie dotyczyłoby to jednak tzw. samozatrudnionych.

Właśnie takie kompleksowe zmiany należałoby wprowadzić jak najszybciej - uważa Bochniarz.

Dodała, że można się jednak obawiać, że w ramach tzw. „piątki Morawieckiego” zostanie przyjęte jedynie rozwiązanie fragmentaryczne, dające się szybko wdrożyć, ale dotyczące wąskiej grupy podmiotów.

Nowe propozycje premiera Morawieckiego adresowane do małych firm raczej nie wpłyną na ożywienie inwestycji przedsiębiorstw prywatnych, a mogą zwiększyć niepewność prawno-fiskalną. Tymczasem z badania nastrojów przedsiębiorców zrealizowanego na zlecenie Lewiatana wynika, że 64 proc. przedsiębiorców obawia się właśnie zmian w prawie i działań administracji – zaznaczyła Bochniarz.

"Dlatego +trzymamy za słowo+ ministra Pawła Gruzę, który na II Kongresie Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan zapowiedział utworzenie Rzecznika Praw Podatnika, który będzie skutecznie bronił przedsiębiorców przed bezwzględnością administracji skarbowej, oceniał przyczyny złych decyzji administracji i wspierał ministra finansów w eliminowaniu tych błędów oraz tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia podatkowego dla firm" - zaznaczyła szefowa Konfederacja Lewiatan.

