Scope Fluidics rozpoczął wybór doradcy w procesie komercjalizacji PCR|ONE



Warszawa, 17.04.2018 (ISBnews) - Scope Fluidics rozpoczął wybór doradcy transakcyjnego w procesie komercjalizacji projektu PCR|ONE. Spółka podtrzymała, że zamierza sprzedać projekt najpóźniej za 2 lata, poinformowali przedstawiciele zarządu.

"Rozpoczęliśmy w tym tygodniu wybór profesjonalnego doradcy. Mamy zabezpieczone finansowanie PCR|ONE do połowy 2020 i planujemy zakończyć go za 2 lata. Już dziś podjęliśmy prace zmierzające do znalezienia nabywcy systemu" - powiedział dyrektor finansowy Szymon Ruta podczas GPW Innovation Day.

Plan zakłada, że Scope Fluidics podzieli się przychodami ze sprzedaży PCR|ONE z doradcą transakcyjnym - jego wynagrodzenie będzie opierało się na "success fee".

"Nasza skuteczność dotarcia do globalnych producentów jest nikła. Szukamy doradców za granicą - to firmy, które muszą mieć doświadczenie w prowadzeniu takich projektów M&A. W wakacje lub świeżo po chcemy formalnie rozpocząć proces kontaktowania się z potencjalnymi nabywcami PCR|ONE" - dodał.

Według harmonogramu, spółka planuje w połowie 2019 roku zakończyć industrializację i rozpocząć procesy rejestracyjne w projekcie PCR ONE. Ruta nie wykluczył jednak, że - w wariancie optymistycznym - do tego czasu spółka znajdzie już potencjalnego nabywcę tego projektu.

"Chcemy zrealizować za dwa lata projekt PCR|ONE. Do tej pory dowozimy wszystkie milestones w terminie. Pozyskaliśmy w 2017 roku w ofercie prywatnej 16 mln zł. To jest wsparte dotacjami publicznymi w kwocie 5,5 mln zł na budowę PCR|ONE i ponad 1,5 mln zł, jeśli chodzi o BacterOMIC" - powiedział podczas spotkania prezes Piotr Garstecki.

W styczniu br. Scope Fluidics - inkubator startupów technologicznych - zgodnie z harmonogramem rozpoczął drugi etap prac badawczo-rozwojowych nad systemem PCR|ONE, polegający na przygotowaniu technologii produkcji przemysłowej tego systemu.

System PCR|ONE oferuje najszybsze wykrywanie bakterii i wirusów na świecie (do 20 różnych patogenów oraz genów oporności lekowej).

Scope Fluidics zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Spółka jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)