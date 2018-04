BIEC: Wskaźnik Dobrobytu nie zmienił się istotnie m: m w kwietniu



Warszawa, 19.04.2018 (ISBnews) - Wskaźnik Dobrobytu - odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa - od dwóch miesięcy nie zmienia istotnie swojej wartości, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC). Analitycy podkreślają, że wydrenowany rynek pracy zmusza pracodawców do podnoszenia wynagrodzeń.

"Wskaźnik Dobrobytu odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa od dwóch miesięcy nie zmienia istotnie swojej wartości.

Podobnie jak przed miesiącem, utrzymuje się nieco słabszy niż w drugiej połowie ubiegłego roku wzrost liczby osób zatrudnionych. W ubiegłym roku zatrudnienie rosło średnio każdego miesiąca o 4,5%. Obecnie spadło do 3,7% w skali roku" - czytamy w raporcie.

"Utrzymuje się blisko 5 procentowy wzrost realnych wynagrodzeń a wydrenowany rynek pracy zmusza pracodawców do podnoszenia wynagrodzeń. Nieco niższa inflacja, w szczególności zaś niższe ceny tych artykułów żywnościowych, które w ubiegłym roku gwałtownie drożały, zwiększają siłę nabywczą konsumentów" - podano także.

(ISBnews)