Gazociąg o długości ok. 64 km i średnicy 300 mm zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim na terenie gmin: Polkowice, Jerzmanowa, Radwanice, Gaworzyce oraz w województwie lubuskim w gminach Niegosławice, miasta i gminy Szprotawa, Małomice i Żary. Wartość całej inwestycji to 82 mln zł.

"Zakończyliśmy ważną dla regionu dolnośląskiego i lubuskiego inwestycję, która pozwoli dostarczyć zwiększone ilości gazu ziemnego do nowych odbiorców przemysłowych, między innymi Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest–Park”, a także Podstrefy w Żarach – powiedział dyrektor oddziału Gaz - System we Wrocławiu Michał Lipowski.

Jak dodał, powstał nowy elastyczny system transportu gazu, który umożliwi przesył z dwóch kierunków zasilania, tj. od strony Żukowic (poprzez istniejący gazociąg) oraz od strony Polkowic.

"Daje to gwarancję ciągłości dostaw do odbiorców. W dalszej perspektywie, po zrealizowaniu drugiego etapu inwestycji, stworzymy możliwość przestawienia sieci gazowej gazu zaazotowanego na gaz wysokometanowy – podkreślił.

Budowa gazociągu trwała 20 miesięcy i była realizowana w dwóch etapach: w województwie dolnośląskim odcinek Polkowice–Gaworzyce o długości ok. 28 km, w województwie lubuskim odcinki Gaworzyce-Małomice o długości ok. 30 km i Olszyniec–Lubomyśl o długości ok. 6 km.

Pozwolenie na użytkowanie gazociągu Gaz-System uzyskał pod koniec 2017 r. Trasa przebiega w większości wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu , czyli tzw. „specustawy gazowej”.

Gazociąg przyniesie korzyści samorządom, przez które przebiega magistrala - Gaz-System będzie do nich odprowadzał podatek od nieruchomości w wysokości do 2 proc. wartości nakładów.

Gaz - System to jednoosobowa spółka akcyjna skarbu państwa o znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. Kluczowym zadaniem spółki jest transport paliw gazowych siecią przesyłową na terenie całego kraju do sieci dystrybucyjnych oraz do odbiorców końcowych, przyłączonych do systemu przesyłowego. Prowadzona przez Gaz-System rozbudowa sieci przesyłowej gazu ziemnego wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne kraju, łącząc oczekiwania klientów z rozwojem spółki i rynku gazu w Polsce.

