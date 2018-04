„W wielu zagranicznych mediach opublikowano informacje, zgodnie z którymi Finlandia miałaby przerwać program dochodu gwarantowanego. Pilotaż jednak jest kontynuowany zgodnie z pierwotnymi założeniami do końca 2018 r.” - poinformował w komunikacie urząd ubezpieczeń socjalnych Kela.

Ostatnio o fińskim bezwarunkowym dochodzie podstawowym pisały m.in. brytyjskie, amerykańskie, niemieckie czy szwedzkie media, a za nimi także polskie.

„Problemy finansowe: dlaczego Finlandia porzuca sen o dochodzie podstawowym” - brzmiał tytuł artykułu w internetowym wydaniu „Guardiana”. Pisano także, że „Finlandia przerywa program”. W polskich mediach publikowano zaś informacje, że „projekt nie wypalił” czy „nie sprawdził się w praktyce.”

Kela podkreśliła, że efekty programu zostaną zbadane po zakończeniu pilotażu.

Profesor Olli Kangas z Keli kierujący grupą zajmującą się programem poinformował, że „efekty nie będą podawane do wiadomości w trakcie trwania pilotażu, ponieważ publiczne interpretowanie wyników mogłoby wpłynąć na zachowanie osób testujących oraz grupę kontrolną”. „To zaś zniekształciłoby wyniki badań” - dodał Kangas.

Program bezwarunkowego dochodu podstawowego funkcjonuje od stycznia 2017 r. Był przewidziany na dwa lata – do końca 2018 r. Uczestniczy w nim 2000 osób, które co miesiąc otrzymują 560 euro niezależnie od innych dochodów oraz np. od tego, czy aktywnie poszukują pracy. Dochód ten nie podlega opodatkowaniu. Do programu losowo wybrane zostały osoby, które przed rozpoczęciem pilotażu pobierały zasiłek dla bezrobotnych. Z programu nie można zrezygnować, żeby nie zafałszować wyników badań.

Celem programu, zgodnie z wyjaśnieniami Kela, jest sprawdzenie działania uproszczonego systemu zabezpieczeń socjalnych (w tym zmniejszenie obciążenia związanego z ubieganiem się o inne zasiłki, tak aby ludzie mieli czas i siłę na inną aktywność). Badane jest także to, czy poprawa zachęt finansowych wpływa na zatrudnienie osób biorących udział w pilotażu. Ocenia się także samopoczucie uczestników oraz ich doświadczenia w komunikacji z urzędnikami.