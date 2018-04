PKN Orlen chce otworzyć 800 punktów Stop Cafe do końca roku



Warszawa, 26.04.2018 (ISBnews) - PKN Orlen chce otworzyć 800 punktów Stop Cafe do końca roku, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński.

"Planujemy do końca roku otworzyć 800 punktów Stop Cafe - dołączą one do 1 864 punktów, które funkcjonowały na koniec pierwszego kwartału br." - powiedział Leszczyński podczas konferencji prasowej.

Na koniec I kwartału br. funkcjonowało 1 611 punktów Stop Cafe w Polsce (włączając w to 209 sklepów convenience pod marką O!SHOP), 210 Stop Cafe w Czechach, 23 Stop Cafe na Litwie oraz 20 Star Connect w Niemczech, podała spółka w prezentacji.

"W samym pierwszym kwartale przybyło 55 punktów Stop Cafe" - dodał Leszczyński.

Koncern chce również inwestować w ładowarki do aut elektrycznych, dodano.

"Do końca 2019 roku chcemy mieć również 150 ładowarek elektrycznych na naszych stacjach, z czego większość będą stanowiły tzw. szybkie ładowarki" - powiedział Leszczyński.

PKN Orlen miał na koniec I kwartału br. 2 788 stacji. W porównaniu z I kwartałem 2017 przybyło 50, w tym: w Polsce 20, Niemczech 5 i w Czechach 25 stacji.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)