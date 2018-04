Gaz-System zawarł porozumienie ws. realizacji gazociągu Polska-Słowacja



Warszawa, 30.04.2018 (ISBnews) - Gaz-System i słowacki Eustream podpisały umowę connection agreement w zakresie realizacji projektu gazowego połączenia międzysystemowego Polska - Słowacja, podał Gaz-System. Prace budowlane powinny rozpocząć się w II połowie 2018 r. i będą prowadzone do końca 2021 r.

"Na podstawie umowy connection agreement operatorzy systemów przesyłowych podjęli pozytywną decyzję inwestycyjną w zakresie realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja. Połączenie to stanowi istotny element Gazowych Połączeń Międzysystemowych Północ-Południe w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej (NSI East Gas) i przyczyni się do zwiększenia regionalnego bezpieczeństwa dostaw oraz integracji rynków gazu w regionie" - czytamy w komunikacie.

Nowe połączenie międzysystemowe pomiędzy Polską a Słowacją pozwoli na dywersyfikację źródeł gazu dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej poprzez stworzenie brakującego połączenia między polskim i słowackim systemem przesyłu gazu, podkreślono.

"Pozytywna decyzja inwestycyjna o realizacji gazowego połączenia międzysystemowego Polska – Słowacja, posiadającego status priorytetowego projektu UE – PCI, potwierdza zaangażowanie obu operatorów w działania na rzecz osiągnięcia najważniejszych celów unijnej polityki energetycznej" - powiedział prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień, cytowany w komunikacie.

W wyniku realizacji projektu, kraje regionu uzyskają bezpośredni dostęp do nowych źródeł dostaw gazu z kierunku północnego – takich jak w pełni operacyjne terminale LNG na Morzu Bałtyckim (Terminal LNG w Świnoujściu, Kłajpeda LNG poprzez Połączenie Międzysystemowe Polska – Litwa (GIPL)) oraz z Norwegii (z planowanego gazociągu Baltic Pipe), jak również z kierunku południowego – przez połączenie międzysystemowe Słowacja-Węgry oraz planowany gazociąg Eastring. Pozwoli to na poprawę efektywności rynków gazu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Projekt będzie miał także pozytywny wpływ na zacieśnianie współpracy pomiędzy oboma krajami, wyjaśniono w materiale.

Gaz-System przypomina, że Agencja Wykonawcza Unii Europejskiej ds. Innowacji i Sieci (INEA), Gaz-System i Eustream 18 grudnia 2017 r. podpisały umowę o dofinansowanie, umożliwiając obu operatorom otrzymanie wsparcia finansowego UE w ramach programu "Łącząc Europę" (CEF) na prace budowlane dla gazowego połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja. Wcześniej, w 2015 r., projekt otrzymał środki unijne w ramach programu "Łącząc Europę" (CEF) na działanie pod nazwą "Prace przygotowawcze i projektowe dla połączenia międzysystemowego Polska-Słowacja". Wsparcie finansowe w ramach instrumentu CEF nie tylko pozytywnie wpłynęło na postrzeganie projektu, ale także ułatwiło podjęcie ostatecznej decyzji w sprawie jego realizacji.

Natomiast w listopadzie 2017 r. Komisja Europejska przyznała połączeniu międzystemowemu Polska – Słowacja status "Projektu wspólnego zainteresowania" (PCI/Project of Common Interest). Status PCI został przyznany już po raz trzeci, wcześniej projekt został uwzględniony się na pierwszej oraz drugiej liście PCI przyjętej kolejno w 2013 r. oraz w 2015 r.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)