WZ PZ Cormay zdecydowało o emisji do 3,86 mln akcji serii N



Warszawa, 28.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PZ Cormay zdecydowali o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników na lata 2018-2020 oraz o emisji na cele programu do 3 860 250 warrantów subskrypcyjnych serii A inkorporujących prawa do objęcia nie więcej niż 3 860 250 akcji serii N, podała spółka.

Kilka dni wcześniej akcjonariusz PZ Cormay - Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Total FIZ), należący do Ipopema TFI - zgłosił projekt uchwały na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca, w którym przewidziano zwiększenie liczby emitowanych w ramach programu motywacyjnego warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii N do 3 860 250 z 2 316 141.

"Emisja warrantów subskrypcyjnych zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną […]. Liczba osób, do których zostanie skierowana propozycja nabycia warrantów subskrypcyjnych nie przekroczy każdorazowo 149" - czytamy w uchwale.

Cena emisyjna akcji serii N, obejmowanych w drodze realizacji uprawnień z warrantu subskrypcyjnego wynosić będzie 1 zł za jedną akcję serii N, podano także.

Termin wykonania praw z warrantu subskrypcyjnego upływa 31 grudnia 2021 r.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)