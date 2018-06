W kwietniu PKN Orlen rozpoczął testy kogeneracyjnego bloku gazowo-parowego na terenie Zakładu Produkcyjnego w Płocku i planował dla niego miesiąc próbny w czerwcu br.



Jak wcześniej informowano, blok gazowo-parowym (CCGT) w Płocku ma moc 600 MW . Po oddaniu do użytku bloku w Płocku, PKN Orlen będzie produkował ok. 7 TWh, co będzie stanowiło ok 4,5% energii elektrycznej produkowanej w Polsce.



Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 95,36 mld zł w 2017 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

