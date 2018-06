O konieczności zamontowania filtrów spalin przy wyrzutniach z tunelu, który ma być częścią obwodnicy południowej, przekonywał na konferencji prasowej Jakub Stefaniak - kandydat PSL na prezydenta Warszawy. Zapowiedział, że w tej sprawie wyśle list do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ - jak zaznaczył - brak urządzeń filtrujących może być bardzo groźny dla zdrowia tysięcy mieszkańców Ursynowa.

Jako skandaliczną ocenił Stefaniak propozycję Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, by dopiero po oddaniu tunelu do eksploatacji najpierw przeprowadzić badania czystości powietrza w okolicy i wówczas, jeśli zajdzie taka potrzeba, zainstalować filtry. Ministerstwo w swoim komunikacie zapowiedziało, że urządzenia filtrujące zostaną zainstalowane "niezwłocznie" po ogłoszeniu wyników badań, ale kandydat PSL twierdzi, że to określnie jest nieprecyzyjne i ta nieprecyzyjność może być sposobem na „oszukanie obywateli".

Obecny na konferencji polityk samorządowy PSL Stanisław Wójcik powiedział, że obwodnica jeśli ma powstać, to od początku powinna być kompletna. Dodał również, że jeśli koszt inwestycji zostanie przekroczony, dołożyć się powinno bogate miasto Warszawa.

Stefaniak dodał, że koszt urządzeń filtrujących to 5 mln zł, co przy całkowitych kosztach obwodnicy, jest kroplą w morzu.

Pytany, czym jego postulat różni się od postulatu kandydata PiS, wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego, który również obiecał filtry, Stefaniak odrzekł, że minister, owszem, złożył deklarację, ale jego "koledzy z rządu zdementowali to".

autor: Ewa Wesołowska