Sprzedaż Archicomu wzrosła o 65,5% r: r do 389 lokali w II kw. 2018 r.



Warszawa, 04.07.2018 (ISBnews) - Archicom sprzedał 389 lokali w I kw. 2018 r., czyli o 65,5% więcej r/r, podała spółka. Od początku roku sprzedaż sięgnęła 646 lokali, co oznacza wzrost o 7,5% r/r.

"W całym pierwszym półroczu sprzedaliśmy 646 lokali. Naszym celem jest dostosowanie oferty do oczekiwań klientów, dlatego w najbliższych miesiącach planujemy rozpoczęcie sprzedaży kolejnych projektów. Pozwoli to naszym klientom na komfort wyboru lokali w topowych lokalizacjach, a tym samym będzie miało pozytywny wpływ na wyniki sprzedażowe w drugim półroczu" - powiedział prezes Krzysztof Andrulewicz cytowany w komunikacie.

"Wkrótce rozpoczniemy sprzedaż między innymi zupełnie nowych inwestycji we Wrocławiu oraz w Krakowie. W drugim półroczu kolejne budynki z naszej oferty wkroczą w zaawansowaną fazę budowy, co oznacza większe zainteresowanie klientów, którzy chętniej decydują się na gotowe mieszkania. Projekty Archicomu cieszą się bardzo dobrą renomą na rynku, dzięki czemu klienci byli w stanie zaakceptować nieco wyższe ceny wynikające z rosnących kosztów budowy i zdecydować się na zakup zarówno na własne potrzeby, jak i w celach inwestycyjnych. Popytowi sprzyja nadal dobra koniunktura rynkowa" - dodał prezes.

Grupa Archicom w II kwartale 2018 roku wydała klientom 242 lokale, co oznacza wzrost o 39,9% r/r. W całym I półroczu 2018 roku liczba zawartych umów notarialnych przeniesienia własności i sprzedaży lokali wyniosła 470 sztuk (wzrost w stosunku do I półrocza 2017 roku o 37,8%), podano także.

"W pierwszym półroczu Archicom wprowadził do oferty 834 lokale w kolejnych etapach osiedli Browary Wrocławskie, Cztery Pory Roku, Forma, Słoneczne Stabłowice we Wrocławiu oraz na inwestycji Przylesie Marcelin w Poznaniu. Zabezpieczone przez Grupę grunty pozwalają na budowę ponad 5 700 mieszkań" - czytamy dalej.

Grupa Archicom realizuje zarówno duże osiedla, jak również bardziej kameralne budynki, obiekty postindustrialne czy inwestycje z sektora premium. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)