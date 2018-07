"Rynek jest w kropce: złe wieści, czyli kwestie celne, są już znane i trzeba teraz czekać na dane i jak to się wszystko rozegra. Można było oczekiwać pewnego odbicia w cenach, gdyż metale mają za sobą dość ciężki okres w poprzednim miesiącu" - ocenił David Lennox, analityk Fat Prophets w Sydney.

Ostatnia przecena metali jest "przesadna" - ocenili we wtorkowej nocie analitycy Goldman Sachs, którzy prognozują, że wycena miedzi w ciągu pół roku wzrośnie do 7.500 USD za tonę, a w ciągu roku do 8.000 USD.

W sobotniej nocie Goldman Sachs ocenił, że dane z gospodarki amerykańskiej wciąż są mocne, a fundamenty chińskiego sektora przemysłowego, który odpowiada za dużą część konsumpcji miedzi na świecie, pozostają zdrowe.

Rynek nie jest jednak do końca przekonany, co do dalszych wzrostów cen miedzi. Jeszcze w czwartek 15 proc. całości otwartych pozycji na miedź na LME stanowiły zakłady na spadki cen surowca.

W piątek na zamknięciu tona metalu kosztowała na LME 6.282 USD, najmniej od lipca 2017 r., po najmocniejszym tygodniowym spadku (-5,2 proc.) od stycznia 2015 r.

Inwestorzy starają się dostroić do nowej rzeczywistości globalnej wojny handlowej i ocenić jej implikacje dla rynku surowców.

Prezydent USA Donald Trump w czasie wizyty w Brukseli na szczycie NATO (11-12 lipca) będzie miał okazję przedyskutować z europejskimi przywódcami nie tylko kwestie obronne, ale również relacje handlowe.

Administracja Białego Domu rozważa wprowadzenie 20-proc. ceł na europejskie auta, na co Unia Europejska zasygnalizowała gotowość do nałożenia na USA taryf o wartości nawet do 300 mld USD. Prezydent USA D. Trump zawiesiłby groźbę wprowadzenia barier, jeśli UE i USA zgodziłyby się na obustronne ich zniesienie – wynika z nieoficjalnych doniesień prasowych.

Chiny nałożyły w piątek 25-proc. cła na amerykański eksport o wartości 34 mld USD, po tym jak USA wcieliły zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w życie taryfy na chińskie towary w podobnej skali i wysokości.

Kolejne cła na chińskie towary o wartości 16 mld USD mają wejść w życie (według zapewnień Białego Domu) w ciągu dwóch tygodni.

Trump zagroził, że Stany mogą wprowadzić cła w sumie na 550 mld USD chińskiego importu, co o niemal 50 mld USD przekroczyłoby wartość chińskiego eksportu do USA w 2017 r. (505,5 mld USD).