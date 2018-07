Senator McCain: wystąpienie Trumpa w Helsinkach było haniebne

Media w USA cytują we wtorek oświadczenie republikańskiego senatora Johna McCaina, który wystąpienie Donalda Trumpa w Helsinkach nazwał "jednym z najbardziej haniebnych spektakli z udziałem amerykańskiego prezydenta w historii", a sam szczyt "tragiczną pomyłką".

"Szkody, jaką wyrządziły naiwność, egoizm (...) prezydenta Trumpa i jego sympatia dla autokratów, są trudne do oszacowania (...). Prezydent Trump dowiódł, że nie tylko nie jest w stanie stawić czoło (prezydentowi Władimirowi) Putinowi, ale też nie chce tego zrobić" - napisał McCain, który jest jednym z najbardziej wpływowych i szanowanych Republikanów i szefem senackiej komisji sił zbrojnych.

"Trump sprawiał wrażenie, że czyta z tej samej kartki co Putin, dokonując świadomego wyboru, aby bronić tyrana przed uzasadnionymi pytaniami wolnej prasy i podarować Putinowi niezrównaną platformę do rozsiewania propagandy i kłamstw po całym świecie" - dodał senator, który dał się poznać w jako jeden z najbardziej nieprzejednanych krytyków Trumpa w Partii Republikańskiej.

McCain pisze, że łatwo można ulec pokusie uznania wspólnej konferencji prasowej Trumpa i Putina za wydarzenie żałosne, które dowodzi, jak niebezpieczny jest "brak przygotowania i doświadczenie". "Ale nie były to błędne tweety polityka nowicjusza. Były to świadome wybory prezydenta, który zdaje się być zdeterminowany w realizowaniu swego snu o ciepłych relacjach z reżimem Putina bez oglądania się na prawdziwą naturę jego rządów, jego agresywne lekceważenie suwerenności państw sąsiedzkich (...) i jego napaści na demokratyczne instytucje na całym świecie" - napisał senator.

"Żaden prezydent nie poniżył się tak nikczemnie przed tyranem (...). Nie tylko prezydent Trump zawiódł, nie mówiąc prawdy o naszym przeciwniku; ale też, mówiąc do świata w imieniu Ameryki, nasz prezydent nie bronił tego, co czyni nas tym, kim jesteśmy - republiką ludzi wolnych" - uznał McCain.

Donalda Trumpa za jego wypowiedzi w Helsinkach w sprawie ingerencji Moskwy w wybory prezydenckie krytykują od poniedziałku zarówno Republikanie, jak i Demokraci.

Trump powiedział na wspólnej konferencji prasowej z rosyjskim przywódcą, że nie widzi żadnego powodu, by wierzyć, że Rosja ingerowała w przebieg wyborów w 2016 roku na jego korzyść, wbrew wnioskom przedstawionym mu przez amerykański kontrwywiad. Podkreślił, że Putin "niezwykle mocno" odrzucał w poniedziałek te zarzuty.

Trump, pytany komu wierzy w sprawie Russiagate: FBI czy Putinowi, powiedział, że ma powody, by wierzyć obu stronom.

Śledztwo w tej sprawie, prowadzone w USA przez specjalnego prokuratura Roberta Muellera, jest "katastrofą dla naszego kraju" i negatywnie oddziałuje na relacje amerykańsko-rosyjskie - ocenił. Nie było "żadnej zmowy" między moim sztabem wyborczym a rządem Rosji - zapewnił Trump.

Schwarzenegger do Trumpa: Sprzedał pan nasz kraj

Były gwiazdor filmów akcji i b. gubernator Kalifornii Arnold Schwarzenegger w zamieszczonym na Twitterze nagraniu wideo powiedział, że prezydent Donald Trump na konferencji prasowej z prezydentem Rosji "sprzedał wywiad, wymiar sprawiedliwości i swój kraj".

"Prezydencie Trump, właśnie obejrzałem pańską konferencję prasową z prezydentem (Władimirem) Putinem i była żenująca" - powiedział 70-letni obecnie Schwarzenegger, zwracając się do Trumpa.

"Stał pan tam jak tuman, jak młodociany fan. Zastanawiałem się, kiedy poprosi o autograf lub selfie czy coś w tym rodzaju" - dodał.

Amerykańskie media: Trump w Helsinkach zmawiał się otwarcie z Putinem

Media w USA krytykują we wtorek wystąpienie Donalda Trumpa na wspólnej konferencji z rosyjskim przywódcą; prezydent zmawiał się otwarcie z Władimirem Putinem - napisał "Washington Post". Konferencja Trumpa "była osobistą i narodową kompromitacją" - ocenił "WSJ".

"Wall Street Journal" pisze w artykule redakcyjnym, że Trump swoim zachowaniem "zrobił na Putinie, który szanuję siłę, wrażenie słabego przywódcy”.

"New York Times", również w artykule redakcyjnym zatytułowanym "Dlaczego Trump nie będzie się wypowiadał w imieniu Ameryki?" ocenia, że “amerykański prezydent położył się u stóp Putina". >>> Czytaj więcej

Bloomberg: Zachowanie Trumpa w Helsinkach było "szokujące". Trzeba bić na alarm

Zachowanie Donalda Trumpa w Helsinkach było zadziwiające. Prezydent USA, stojąc obok Władimira Putina, nie poparł jednoznacznego stanowiska własnego rządu, że rosyjscy agenci przeprowadzili cyberatak na USA w 2016 roku - czytamy w komentarzu redakcyjnym agencji Bloomberg.

Agencja pisze, że zachowanie Trumpa w Helsinkach było zadziwiające i powinno poważnie zaniepokoić zwolenników prezydenta Trumpa w Kongresie USA. Ameryka nie będzie potrafiła obronić się przed przyszłymi atakami, jeśli jej prezydent nie potrafi uznać, że takie ataki miały już miejsce. >>> Czytaj więcej

"Haarec": Trump zachowywał się jak marionetka Putina

Na szczycie w Helsinkach prezydent USA Donald Trump zachowywał się jak marionetka przywódcy Rosji Władimira Putina - ocenia we wtorek izraelski "Haarec". Przewiduje, że "Ameryka nie wybaczy" tego Trumpowi, a samo spotkanie może nie przynieść żadnych efektów.

Szczyt stał się "nowym najgorszym momentem prezydentury Trumpa i może stać się także jej punktem zwrotnym" - pisze "Haarec" w analizie. Zdaniem gazety Ameryka, z wyjątkiem zagorzałych zwolenników Trumpa, "nie wybaczy prezydentowi, który stał ramię w ramię z autorytarnym rywalem pokroju Putina, bronił go zamiast potępiać i zamiast tego krytykował własny kraj". >>> Czytaj więcej

Niemiecka prasa: Triumf prezydenta Rosji

Spotkanie Donalda Trumpa i Władimira Putina dla przywódcy Rosji było triumfem i aktem częściowej rehabilitacji na arenie międzynarodowej, a w przypadku prezydenta USA pokazało jego oddalanie się od sojuszników w Europie - komentuje we wtorek prasa w Niemczech.

"Donald Trump rozwinął przed swoim przeciwnikiem czerwony dywan: (powiedział, że) winę za złe relacje USA-Rosja ponosi głupota Ameryki i oczywiście śledztwo specjalnego prokuratora (Roberta) Muellera, a więc nie agresja Rosji w Europie Wschodniej. Po złożeniu samokrytyki (Trump) w najwyższych superlatywach pochwalił organizację piłkarskiego mundialu. Putin zaś przyjął to uniewinnienie i pochwały jako hołd, zresztą całe to spotkanie było dla niego prestiżową wygraną, i to nieobwarowaną warunkami wstępnymi" - wskazuje "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Jak ocenia gazeta, z "zadziwiającej podróży (Trumpa) do Europy", której spotkanie z Putinem było ostatnim etapem, w pamięci zapisze się, że: "obraził partnerów w NATO, a potem był pełen pochwał dla samego siebie, że najpierw upokorzył, a potem wychwalał premier Wielkiej Brytanii, że boksował się z Niemcami i ogłosił Unię Europejską wrogiem USA, że po raz kolejny" obrażał swojego poprzednika i Partię Demokratyczną, podczas gdy "dla siebie i Putina naturalnie zarezerwował inne epitety".

Włoska prasa: To była "amerykańska kapitulacja"

Prezydent Rosji Władimir Putin wyszedł ze szczytu z przywódcą USA Donaldem Trumpem jako zwycięzca - takie komentarze dominują we włoskiej prasie we wtorek po spotkaniu w Helsinkach. Pojawia się opinia, że obaj pracują nad rozpadem obecnego porządku światowego.

Dziennik "Corriere della Sera" w komentarzu zatytułowanym "Amerykańska kapitulacja" pisze: „Po sponiewieraniu sojuszników z NATO i udzielonej brytyjskiej premier Theresie May radzie, by wytoczyła sprawę UE, po nazwaniu Europy +nieprzyjacielem+, prezydent USA przemienił się w uległego pierwszoplanowego partnera rosyjskiego przywódcy, bo to Putin wyszedł ze szczytu jako zwycięzca". >>> Czytaj więcej

"Le Soir": Trump prezydentem renegatem

Prezydent USA Donald Trump w półtora roku porzucił wszystkie kraje świata. Publicznie dyskredytując swą administrację i wymiar sprawiedliwości, aby udowodnić rację prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi, przyjął nowy kurs – pisze belgijski dziennik "Le Soir".

Obawy europejskich przywódców dotyczące Donalda Trumpa, które narodziły się w dniu, gdy został on wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, urosły od tego czasu - zauważył autor Jurek Kuczkiewicz w we wtorkowym artykule pt. "Trump, prezydent renegat". Szczyt tych obaw przypadł w przeddzień spotkania przywódców krajów NATO w ubiegłym tygodniu i dalej rósł w miarę zbliżania się spotkania sam na sam z prezydentem Putinem. Na Starym Kontynencie obawiano się, że Europa może być przedmiotem targów między lokatorem Białego Domu a gospodarzem Kremla. >>> Czytaj więcej

Węgierska prasa: Trump wymieni UE na Rosję?

O symbolicznym spotkaniu pisze we wtorek prasa węgierska po rozmowach prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina, w Helsinkach, podkreślając, że nie ma zagrożenia, iż Trump „wymieni” UE na Rosję.

„Helsińskie spotkanie na szczycie ma raczej znaczenie symboliczne: przywódcy pokazali swoją otwartość na przedyskutowanie problemów” – cytuje prorządowy dziennik „Magyar Idoek” eksperta Instytutu Spraw Zagranicznych i Handlu Gyoergya Ilyasha w tekście zatytułowanym „Symboliczny uścisk dłoni”. >>> Czytaj więcej

Terlecki: Trump mocno akcentuje, że USA wracają do roli "globalnego dominanta"

Prezydent USA Donald Trump bardzo mocno akcentuje, że Stany Zjednoczone wracają do roli "globalnego dominanta"; jest chęć pokazania światu, że USA są graczem niezwykle ważnym ale i trudnym - ocenił wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS).

Terlecki został zapytany we wtorek w Polsat News o wypowiedź Trumpa w kontekście domniemanych ingerencji Moskwy w wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Putin zapewnił, iż państwo rosyjskie nigdy nie ingerowało i nie zamierza ingerować w wewnętrzne sprawy USA, w tym w procesy wyborcze. Trump podkreślił z kolei, że nie widzi żadnego powodu, by wierzyć, że Rosja ingerowała w przebieg wyborów w 2016 roku na jego korzyść, wbrew wnioskom przedstawionym mu przez amerykański kontrwywiad. Pytany komu wierzy ws. Russiagate - FBI czy Putinowi - amerykański prezydent powiedział, że ma powody wierzyć obu stronom.

Zdaniem wicemarszałka Sejmu, prezydent USA "przede wszystkim lubi błysnąć jakąś zaskakującą wypowiedzią". "Nie wierzę w to, żeby to oznaczało jakieś wotum nieufności wobec służb ze strony prezydenta" - ocenił. >>> Czytaj więcej

Szczerski: pomylili się ci, którzy wieszczyli drugą Jałtę. Ukraina spornym punktem

Pomylili się ci, którzy w spotkaniu prezydentów USA i Rosji: Donalda Trumpa i Władimira Putina, widzieli zagrożenie drugą Jałtą - powiedział w poniedziałek PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wskazał, że wyraźnie wybrzmiała m.in. różnica stanowisk w kwestii Ukrainy.

"Wszyscy, którzy wieszczyli, że po spotkaniu Trump-Putin nadejdzie druga Jałta, bardzo się pomylili" - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta. Zaznaczył, że w takcie konferencji prezydentów wielokrotnie padało słowo "rozbieżności". >>> Czytaj więcej

Sasin uspokaja po spotkaniu Trump-Putin: Polska nie ma powodu do obaw

Nie mamy powodów do obaw. Stany Zjednoczone, jak wskazuje historia, są pewnym sojusznikiem; nie odpuszczały interesów państw sojuszniczych i jestem przekonany, że tak będzie również w tym przypadku – powiedział w poniedziałek szef KSRM Jacek Sasin.

Sasin został zapytany w wPolsce.pl, czy Polska "ma się czego obawiać" w kontekście poniedziałkowego spotkania prezydentów USA i Rosji w Helsinkach. >>> Czytaj więcej

