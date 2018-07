Volvo Polska dostarczy 7 autobusów hybrydowych do Grudziądza



Warszawa, 26.07.2018 (ISBnews) - Miasto Grudziądz i Volvo Buses podpisały umowę, na podstawie której Volvo dostarczy do Grudziądza 7 autobusów Volvo 7900 Electric Hybrid, podało Volvo Polska.

Autobusy wyposażone będą m.in. w klimatyzację, system elektronicznej informacji pasażerskiej, system lokalizacji pojazdu, monitoring wizyjny, porty USB do ładowania smartfonów, bezprzewodowy Internet WiFi i system detekcji oraz gaszenia pożaru w komorze silnika i komorze niezależnego ogrzewania. Volvo zainstaluje ponadto w mieście 2 stacje szybkiego ładowania - na trasie autobusów oraz 7 stacji wolnego ładowania w zajezdni, podano w komunikacie.

"Po raz pierwszy, na stałe, na ulice naszego miasta wyjadą autobusy hybrydowe. Do tej pory mieliśmy jedynie możliwość testowania tego typu pojazdów, dziś podpisaliśmy umowę, dzięki której grudziądzka komunikacja miejska wzbogaci się o nowoczesne i ekologiczne autobusy. Wierzę, że to nie ostatnia tego typu inwestycja, a dzięki realizacji projektu współfinansowanego ze środków unijnych 'Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego', zyskamy nie tylko nowoczesne pojazdy, stacje ładowania, ale planujemy również przebudowę 3 ulic" – powiedział prezydent Grudziądza Robert Malinowski, cytowany w komunikacie.

Autobusy Volvo 7900 Electric Hybrid to tzw. hybrydy typu plug-in.

"Z perspektywy miast to rozwiązanie wydaje się być bardzo interesujące, pozwala na zupełnie inne spojrzenie na kwestie projektowania. Możliwe jest tworzenie stref zero-emisyjnych, wolnych od spalin – elektryczna hybryda ma możliwość przejazdu w pełni elektrycznego w takich strefach. Co więcej – autobus taki może mieć np. przystanek wewnątrz galerii handlowej – gdzie będzie się poruszał wyłącznie przy wykorzystaniu energii elektrycznej, a więc cicho i bezemisyjnie" – wyjaśniła dyrektor ds. sprzedaży autobusów w Volvo Polska Małgorzata Durda, cytowana w komunikacie.

Autobusy Volvo trafią do Grudziądza w ciągu dziewięciu miesięcy od daty złożenia zamówienia z wrocławskiej fabryki Volvo.

W Polsce hybrydy Volvo jeżdżą we Wrocławiu, Sosnowcu, Inowrocławiu, Tarnowskich Górach i Warszawie, a ostatnio firma wygrała przetargi na dostawę tego typu pojazdów do Krakowa, przypomniano także.

Volvo Polska jest częścią Grupy Volvo. W Polsce Volvo obecne jest od lat 70-tych. Na początku lat 90-tych Volvo rozpoczęło we Wrocławiu działalność przemysłową. W 1996 roku otwarto fabrykę autobusów, a kolejne lata zaowocowały rozwojem firmy i rozszerzeniem zakresu jej działalności. Obecnie firma Volvo Polska obejmuje: fabrykę autobusów, a także organizacje sprzedaży autobusów, samochodów ciężarowych i maszyn budowlanych oraz globalne centra dostarczające usługi biznesowe w takich sektorach, jak IT, finansowy i HR.

(ISBnews)