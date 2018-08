QubicGames: W zaktualizowanym harmonogramie brak gier na urządzenia mobilne w br



Warszawa, 01.08.2018 (ISBnews) - QubicGames zaktualizował harmonogram wydawniczy, podała spółka. Deweloper zrezygnował z planów wydawania gier na urządzenia mobilne w 2018 r. i zadecydował o przesunięciu zasobów potrzebnych do stworzenia i wydania tych gier na działalność wydawniczą na konsoli Nintendo Switch.

"Najważniejsze premiery planowane w okresie od 1 sierpnia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku:

Konsola Nintendo Switch:

1. 'Geki Yaba Runner'

2. 'Eyes: The Horror Game'

3. 'Coloring Book'

4. 'Wondershot'

5. 'UTOPIA 9 - A Volatile Vaction'

6. 'Odium To the Core'

7. 'Laser Kitty Pow Pow'

8. 'Coffee Crisis'

9. 'Koloro'

10. 'Myths and Dungeons' (w wersji Early Access na PC i Nintendo Switch)" - czytamy w komunikacie

Ze względu na rozpoczęcie prac nad przystosowaniem i wydaniem kolejnych gier firm trzecich spółka zdecydowała się opóźnić prace nad grą z serii "Air Race" na konsolę Nintendo Switch oraz jej wydanie w roku 2019, podano również.

"Jednocześnie emitent informuje, że odstępuje od dalszego publikowania aktualnego planu wydawniczego w formie komunikatów bieżących. Informacje o najważniejszych premierach będą przekazywane jako niezależne komunikaty bieżące, jak również emitent będzie przekazywał informacje o najważniejszych tytułach przewidzianych do wydania przez spółkę w ramach kwartalnych raportów okresowych" - podsumowano.

W raporcie za II kw. br. spółka podała, że w tym okresie największy udział w przychodach ze sprzedaży stanowiły przychody ze sprzedaży gier na platformę Nintendo Switch. W II kw. 2018 roku spółka sprzedała 148,9 tysiąca gier na najnowszą platformę Nintendo (ponad 4-krotnie więcej w stosunku do I kw. 2018 roku). W ocenie zarządu, bardzo istotnym faktem jest to, że znacząco zwiększyła się baza graczy posiadających gry spółki (ponad 200 tysięcy użytkowników na konsoli Nintendo Switch), co ułatwia pozyskanie do wydania, jak i samą sprzedaż kolejnych gier przez spółkę

QubicGames S.A. jest studiem deweloperskim, które zostało założone w 2004 r. i wyprodukowało już łącznie ponad 20 gier wideo. Do 2012 r. spółka realizowała głównie gry na konsole Nintendo, a od 2014 r. zajmuje się także produkcjami na platformy iOS/Android, Sony PS4 i PS Vita, a także komputery PC/Mac. Spółka jest notowana na NewConnect od września 2016 r.



(ISBnews)