Informacje w tej sprawie rozesłali w ubiegłym tygodniu w specjalnej nocie sekretarz generalny Komisji Europejskiej Martin Selmayr oraz jego odpowiedniczka w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych Helga Maria Schmid.

Z dokumentu ujawnionego przez "Politico" wynika, że pracownicy KE i unijni dyplomaci z brytyjskimi paszportami będą musieli kupić bilety powrotne do belgijskiej stolicy najpóźniej na wrzesień 2019 roku.

"Szefowie delegacji (ambasadorowie - PAP), jak również pracownicy sprawujący funkcje kierownicze reprezentujący UE, którzy posiadają tylko obywatelstwo Wielkiej Brytanii, będą musieli wrócić do siedziby głównej do 29 marca 2019 roku" - napisali Selmayr i Schmid.

Właśnie 29 marca przyszłego roku Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską. Pozostali brytyjscy pracownicy unijnych placówek na całym świecie dostaną kilka dodatkowych miesięcy, aby ze względu na swoje dzieci nie musieli się przenosić w czasie roku szkolnego. Powrót tych osób ma się odbyć do września 2019 roku.

Z noty informacyjnej wynika, że mimo Brexitu większość Brytyjczyków może zachować pracę w unijnych strukturach. "Jesteśmy w pełni świadomi, że decyzja Zjednoczonego Królestwa o wyjściu z Unii Europejskiej przyniosła wiele niepewności i niepokoju naszym pracownikom z obywatelstwem brytyjskim co do ich przyszłości zawodowej w instytucjach UE" - podkreślili Selmayr i Schmid.

Zapewnili przy tym, że instytucje te nie będą co do zasady korzystać z art. 47 warunków zatrudnienia. To artykuł umożliwiający im zerwanie umów z personelem, który przestaje być obywatelem kraju członkowskiego UE. Zwolnienia mają dotyczyć konkretnych przypadków, w których pojawia się konflikt interesów albo konieczność wypełnienia zobowiązań międzynarodowych.

Gorzej ma się sprawa z brytyjskimi pracownikami bez stałych umów urzędniczych, zatrudnionych przez ambasady. Ci po Brexicie będą musieli szukać sobie nowego zajęcia. Obywatele Wielkiej Brytanii nie będą też mogli ubiegać się o pracę w unijnych placówkach.

Komisja Europejska wcześniej już przedstawiła swoje stanowisko co do Brytyjczyków pracujących w unijnych instytucjach, ale mimo wszystko wielu z nich nie ma pewności co do swojego zatrudnienia.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka (PAP)