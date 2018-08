ERG ma nową linię produkcyjną zaspokajającą zamówienia eksportowe



Warszawa, 06.08.2018 (ISBnews) - ERG uruchomiła swoją nową linię produkcyjną - kosztem 4,5 mln zł - zwiększającą moce produkcyjne firmy o 15%, podała spółka. Nowa linia głównie zaspokaja produkcję przeznaczoną na eksport.

"Nowa linia w 90% procentach produkuje folię techniczną z przeznaczeniem na eksport. Na razie jeszcze nie osiągnęliśmy 100% wydajności, ale pracujemy nad tym intensywnie. Mamy bardzo dużo zamówień zza granicy i coraz więcej zapytań o dostawy naszych produktów. W tym zakresie koniunktura na rynku nam sprzyja i na pewno w tym roku przekroczymy 20%, jeśli chodzi o udział eksportu w strukturze naszej sprzedaży. Natomiast należy zauważyć, że od 2-3 miesięcy obserwujemy nieustanny wzrost cen surowców głównie polietylenu. Cena jednostkowa za tonę wzrosła już ponad 10%. W efekcie podnosimy ceny naszych produktów dla klientów, ale z kilkutygodniowym opóźnieniem, bo tak stanowią zapisy w umowach dwustronnych. Nie jestem w stanie dziś określić dokładnego wpływu podwyżek surowców na nasze wyniki w skali całego roku, ale należy ten fakt odnotować" - powiedział prezes ERG Robert Groborz, cytowany w komunikacie.

ERG sprzedaje produkty m.in. do Niemiec, Słowacji, Francji, ale także Rosji, Białorusi, Serbii, Mołdawii. W ostatnim okresie spółka szczególnie zwiększyła swój eksport do państw z południa Europy. W sumie eksportuje produkty do 21 państw.

Spółka zainwestowała przez ostatnie kilka lat ok. 20 mln zł w rozbudowę innowacyjnych linii produkcyjnych a także w rozwój nowych produktów. Moce produkcyjne wzrosły o ponad 50%, podano także.

ERG to producent nowoczesnych wyrobów z tworzyw sztucznych: folii polietylenowych, wyrobów wtryskowych. Oferta spółki kierowana jest głównie do odbiorców reprezentujących przemysł hutniczy, spożywczy, producentów opakowań giętkich oraz przemysł motoryzacyjny. Spółka produkuje również taśmy samoprzylepne, worki foliowe oraz plandeki malarskie, które trafiają na rynek detaliczny. Akcje spółki są notowane od 2005 r. na GPW.

(ISBnews)