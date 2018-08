W.Brytania: Szef British Airways krytykuje kolejki na Heathrow

Źródło: PAP

Prezes brytyjskich linii lotniczych British Airways Alex Cruz skrytykował w poniedziałkowym liście do dziennika "The Times" długie kolejki do kontroli granicznej na londyńskim lotnisku Heathrow. Jak podkreślił, wysyła to zły sygnał dotyczący otwartości kraju.