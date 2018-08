Bowim liczy na wysoki wolumen sprzedaży i dobrą rentowność operacyjną w II półr.



Warszawa, 10.08.2018 (ISBnews) - Bowim oczekuje utrzymania się wysokiego wolumenu sprzedaży i dobrej rentowności operacyjnej w II półroczu 2018 r., poinformował ISBnews wiceprezes Jacek Rożek.

"Okres wakacyjny zwykle jest okresem spowolnienia, natomiast obecnie obserwujemy, że choć są dni, w których dostaw jest mniej, to potem inne dni nadrabiają zaległości. Widzimy, że mimo wakacji ten okres jest dobry i jesteśmy raczej optymistycznie nastawieni co do całego II półrocza tego roku. Uważamy, że koniunktura i zapotrzebowanie na stal się utrzymają" - powiedział Rożek w rozmowie z ISBnews.

Potwierdził, że zarząd pozostaje umiarkowanie optymistyczny co do wolumenu sprzedaży w II półroczu.

Wskazał też, że o ile w II kw. - w wyniku zapowiedzi ceł ze strony Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej - ceny spadały, to w III kw. rosną. Ponieważ producenci dość mocno podnoszą ceny, również Bowim realizuje obecnie wysokie poziomy cenowe.

"Rentowność na poziomie operacyjnym w mojej opinii jest dobra. Uważamy, że będzie ona zachowana również w II półroczu - chyba, że się coś wydarzy, ale na razie nie widzimy takiego zagrożenia" - powiedział także wiceprezes.

Pod koniec lipca Bowim podał, że odnotował wstępnie 6,57 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r., co stanowi spadek o 1,91 mln zł r/r. Jednocześnie w samym II kw. 2018 Bowim zanotował jednostkowy zysk netto o 2,62 mln wyższy r/r. Jednostkowe przychody netto ze sprzedaży za pierwsze półrocze 2018 r. wyniosły 708,23 mln zł co stanowi wzrost o 131,13 mln zł r/r. Jednostkowy zysk operacyjny wyniósł 17 581 tys. zł.

"Oczekiwania mieliśmy ambitne i jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak wyglądało pierwsze półrocze" - skomentował Rożek.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW.

Kamila Wajszczuk

(ISBnews)