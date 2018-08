Rosja gotowa od dyskusji z USA ws. swych nowych broni

Źródło: PAP

Rosja jest gotowa do rozmów z USA w sprawie swych nowych broni strategicznych, choć nie podlegają one układowi o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu (INF) - oświadczył we wtorek rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow.