Kapitalizacja rynkowa setki największych firm na świecie wynosi 20 035 miliardów dolarów. Na to wskazuje raport przygotowany przez PwC, który analizuje sytuację na rynku od marca 2009 do marca 2018 roku. Na liście setki największych firm na świecie brano pod uwagę kapitalizację rynkową. Jak przedstawia się dynamika poszczególnych sektorów? Kto pojawił się na liście, a jakie firmy spadły?

To już trzeci rok z rzędu, kiedy najwięcej na wartości zyskuje sektor technologiczny – tym razem aż o 34 proc. W pierwszej dziesiątce najbardziej wartościowych firm widać duże zmiany, które odzwierciedlają też zmiany globalne. Do pierwszej dziesiątki awansowały chińskie firmy technologiczne: Tencent i Alibaba. Zajęły miejsce amerykańskiej korporacji paliwowej Exxon Mobil oraz bankowego giganta z USA – Wells Fargo.

Kapitalizacja rynkowa 100 największych firm na świecie wzrosła o 2 597 miliardy dolarów i osiągnęła poziom 20 035 miliardów dolarów. To o 15 proc. więcej niż rok wcześniej. 48 proc. tego wzrostu zostało wniesione przez firmy amerykańskie, w porównaniu z 63 proc. w zeszłym roku. Tym razem prawie 40 proc. wzrostu kapitalizacji rynkowej było zasługą chińskich firm.

Wzrost chińskiej kapitalizacji rynkowej był zbliżony do tego w Stanach Zjednoczonych. USA w największym stopniu przyczyniają się do 100 największych kapitalizacji rynkowych, zyskując 1 259 miliardy dolarów od 2017 roku. Dzięki temu osiągają 12 187 miliardy dolarów, co stanowi 61 proc. całkowitej kwoty. To korporacje takie jak Amazon, Microsoft, Alphabet i Apple napędzały wzrost w Stanach Zjednoczonych. Z kolei udział Chin w setce największych firm na rynku wzrósł do 2 822 miliardów dolarów, a 12 chińskich firm znalazło się w pierwszej setce (w 2017 r. było ich 10). Tencent był w tym roku czołową korporacją w Chinach, zwiększając swoją wartość o 82 proc. do 496 miliardów dolarów.

Podczas gdy Wielka Brytania utrzymuje trzecią pozycję (ma pięć korporacji w pierwszej setce), europejskie firmy nigdy w pełni nie podniosły się z kryzysu finansowego w 2009 roku. Europa jest obecnie reprezentowana przez zaledwie 23 firmy (w 2009 r. było ich 31), co stanowi jedynie 17 proc. setki największych przedsiębiorstw (podczas gdy w 2009 r. było to 27 proc.). W 2009 r. w setce najwięcej wartych firm znalazły się spółki z m.in. Norwegii, Rosji, Włoch, Finlandii, Meksyku czy Indii. W 2018 r. na liście nie znalazła się ani jedna firma z tych państw.

Sektor technologii już trzeci rok z rzędu utrzymuje wiodącą pozycję. Kolejne miejsce zajmują finanse. Przewaga technologii nad sektorem finansowym wzrosła w ubiegłym roku o 335 miliardy dolarów. Globalne trzy najlepsze firmy to właśnie Apple, Alphabet i Microsoft, a następnie Tencent na piątej pozycji i Facebook na ósmej pozycji.

Apple pozostaje najcenniejszą spółką publiczną na świecie. W sierpniu jej wartość osiągnęła bilion dolarów. Na czele spółek, które osiągnęły największy wzrost względny swojej wartości, znalazł się Netflix – serwis streamingowy wzrósł o 4167 proc. swojej wartości w 2009 r. Tuż za nim znajduje się Tencent, z 3715 proc. wzrostem.

„Najbardziej uderzającą cechą przedstawionych danych jest silny wzrost chińskich korporacji. Przez wiele lat amerykańskie firmy wykorzystywały globalny zasięg, siłę finansową i zdolność do innowacji, aby być na czele globalnych spółek. Teraz Chiny opierają się na ogromnej skali rynku chińskiego, by uzyskać przewagę. Wejście Tencenta i Alibaby do pierwszej dziesiątki jest wyraźną oznaką sukcesu” – stwierdził Ross Hunter z PwC.

Oto pierwsza dziesiątka największych firm na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej:

1. Apple

2. Alphabet

3. Microsoft

4. Amazon.com

5. Tencent

6. Berkshire Hathaway

7. Alibaba

8. Facebook

9. JPMorgan Chase

10. Johnson & Johnson

>>> Czytaj też: Snapchat miał być drugim Facebookiem. Dziś traci użytkowników. I pieniądze