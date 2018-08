Alibaba Cloud i ABC Data nawiązały współpracę dot. transformacji cyfrowej



Warszawa, 21.08.2018 (ISBnews) - Alibaba Cloud, część Alibaba Group oferująca rozwiązania chmurowe, nawiązała strategiczną współpracę z ABC Data, podały spółki. Celem współpracy jest dostarczanie produktów i usług cloudowych na rynki Europy Środkowo-Wschodniej, co ma pomóc firmom w wykorzystaniu szans, jakie daje transformacja cyfrowa.

W ramach zawartej umowy ABC Data została wyłącznym dystrybutorem rozwiązań Alibaba Cloud w Polsce i w siedmiu innych krajach regionu: w Czechach, Estonii, Rumunii, na Litwie, Łotwie, Słowacji oraz Węgrzech. Poprzez platformę ABC Data Cloud udostępniona będzie pełna oferta produktów i usług chmurowych Alibaba Cloud – m.in. wirtualne serwery, hosting, backup, storage, rozwiązania sieciowe, IoT, Big Data czy AI, podano w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z nawiązania współpracy z ABC Data - dystrybutorem, który ma doskonale rozbudowaną sieć partnerów. To ważny krok w kierunku dalszego rozwoju naszych technologii i zaznaczania obecności w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Alibaba Cloud chce stać się dostawcą pierwszego wyboru dla firm z tego regionu, niezależnie od ich wielkości. Dokonamy tego oferując im pełne portfolio naszych usług chmurowych i pomagając w rozwoju biznesu w Chinach i w Azji" - powiedział dyrektor generalny Alibaba Cloud w regionie Niemiec i Europy Środkowo-Wschodniej Toni Cheng, cytowany w komunikacie.

Dodatkowo, Alibaba Cloud wykorzysta swoje doświadczenie w projektach z obszaru transformacji cyfrowej oraz zasoby Alibaba Group, by tworzyć szyte na miarę rozwiązania dla firm, które chcą rozwijać swój biznes w Chinach i w regionie Azji i Pacyfiku. Teraz będą mogły z nich skorzystać również przedsiębiorstwa z Polski i z pozostałych krajów regionu.

Polskie firmy, które zechcą skorzystać z rozwiązań Alibaba Cloud, będą miały dostęp do wsparcia technicznego w języku polskim. Ich informacje przechowywane będą w data center we Frankfurcie lub, w zależności od preferencji klienta, w dowolnym innym spośród 17 centrów danych Alibaba Cloud na całym świecie, podano również.

"Nieustannie rozwijamy nasze portfolio, wzbogacając je o rozwiązania wiodących dostawców usług chmurowych. Dzięki bezpośredniej działalności w ośmiu krajach Europy Środkowo-Wschodniej możemy zagwarantować naszym partnerom skuteczne dotarcie do klientów w tym regionie. Jako jedna z pierwszych firm w Europie rozpoczynamy współpracę z Alibaba Cloud i będziemy oferować technologie tego kluczowego dostawcy usług chmurowych za pośrednictwem naszych partnerów w Polsce i w krajach CEE. Zapewniając dostęp do wiodących rozwiązań Alibaba Cloud na platformie ABC Data Cloud, liczymy, że coraz więcej polskich firm będzie decydować się na przeniesienie zasobów IT do chmury" - podsumowała prezes ABC Data Ilona Weiss.

Alibaba Cloud, powstała w roku 2009, to część Alibaba Group, oferująca rozwiązania chmurowe. Alibaba Cloud oferuje kompleksowe portfolio usług w modelu cloud klientom na całym świecie – w tym firmom sprzedającym produkty za pośrednictwem platform e-commerce Alibaba Group, start-upom, korporacjom i instytucjom państwowym.

ABC Data jest dystrybutorem sprzętu IT. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)