JSW planuje wzrost produkcji w 2019 r.



Warszawa, 27.08.2018 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje plan produkcji na 2018 r. i zakłada zwiększenie produkcji w 2019 r., poinformował Daniel Ozon.

"Pierwsze półrocze pozwalało nam optymistycznie patrzeć na to, by nasze plany produkcyjne z dużą górką zrealizować na koniec roku" - powiedział Ozon podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że mimo opóźnień w pracach, obecny wskaźnik realizacji robót pozwala podtrzymać prognozę produkcji na ten roki nie stwarza zagrożeń na rok przyszły.

W I poł. 2018 r. produkcja węgla w grupie wzrosła o 5% r/r do 7,9 mln ton, a koksu - o 8,3% r/r do 1,9 mln ton, podała JSW w prezentacji wynikowej.

"Generalnie planujemy wzrost produkcji w przyszłym roku, szczegółowych prognoz nie publikujemy" - powiedział także prezes.

W marcu JSW ogłosiła, że cele na 2018 r. zakładają m.in. wyprodukowanie 15,4 mln ton węgla i 3,6 mln ton koksu.



W 2017 roku kopalnie JSW wyprodukowały 14,8 mln ton węgla, w tym 10,7 mln ton węgla koksowego i 4,1 mln ton węgla do celów energetycznych, natomiast produkcja koksu wyniosła 3,5 mln ton.

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)