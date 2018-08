CD Projekt: Gra 'Thronebreaker' będzie tytułem stand-alone wobec 'Gwinta'



Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Gra "Thronebreaker" (Wojna Krwi) autorstwa grupy CD Projekt jest tytułem stand-alone, czyli nie będzie wymagać instalacji gry "Gwint: Wiedźmińska Gra Karciana", poinformował prezes Adam Kiciński.

"'Thronebreaker' nam się rozrósł do całkiem sporych rozmiarów i ponad 30 godzin rozgrywki. Gwint nadal pozostanie istotny w rozgrywce, ale sama gra będzie fabularna. Będzie sprzedawana w modelu stand-alone, czyli nie będzie wymagała instalacji 'Gwinta'" - powiedział Kiciński podczas konferencji prasowej.

"Thronebreaker" będzie wydany na te same platformy, co "Gwint". Nie ogłoszono ceny tytułu.

CD Projekt planuje zakończenie projektu "Gwent Homecoming" i premierę kampanii fabularnej "Gwinta - Wojny Krwi" w IV kwartale.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)