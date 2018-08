Eurocash miało 36,78 mln zł zysku netto, 120,04 mln zł znorm. EBITDA w II kw.



Warszawa, 29.08.2018 (ISBnews) - Eurocash odnotował 36,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 62,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Znormalizowany zysk netto grupy wyniósł 39,03 mln zł w II kw. br. wobec 52,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik znormalizowany liczony jest "wyłączając wpływ kosztów jednorazowych, które w 2018 r. związane były z kosztami poniesionymi w związku z nabyciem sieci sklepów Mila, natomiast w 2017 r. związane były z płatnością zabezpieczenia z tytułu potencjalnych płatności VAT", podano w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 67,63 mln zł wobec 39,56 mln zł straty rok wcześniej. Znormalizowany zysk EBIT wyniósł odpowiednio: 70,64 mln zł wobec 74,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Raportowany wynik EBITDA wyniósł 117,03 mln zł wobec 5,87 mln zł rok wcześniej, zaś znormalizowana EBITDA - odpowiednio: 120,04 mln zł wobec 120,27 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5 775,37 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 5 466,74 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 20,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 77,81 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 10 775,7 mln zł w porównaniu z 10 117,82 mln zł rok wcześniej. Znormalizowana EBITDA wyniosła odpowiednio: 159,65 mln zł wobec 157,76 mln zł.

"Przychody Grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2018 r. sięgnęły blisko 10,8 mld zł, co oznacza wzrost o prawie 7% w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. Wzrost organiczny grupy (z wyłączeniem przejętej w drugim kwartale sieci sklepów Mila) wyniósł ponad 5%" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W segmencie hurtowym sprzedaż wzrosła o ponad 5% r/r do 8,6 mld zł, a EBITDA przekroczyła 160 mln zł i była o 13% wyższa niż przed rokiem.

"Sprzedaż segmentu detalicznego wzrosła w okresie pierwszych sześciu miesięcy br. o ponad 7% do blisko 1,8 mld zł. Wpływ na wynik EBITDA tego segmentu (w pierwszym półroczu 2018 r. wyniosła 53,5 mln zł) ma integracja oraz remodeling i renowacja sklepów EKO. Po pierwszej połowie tego roku już 149 sklepów EKO działało pod szyldem Delikatesy Centrum, a trzy zaczęły funkcjonować pod szyldem Lewiatan" - czytamy dalej.

Rozwijany przez Eurocash projekt dostaw produktów świeżych, który jest kluczowy dla wzmocnienia pozycji konkurencyjnej sklepów detalicznych, przyniósł w pierwszym półroczu br. ponad 300 mln zł przychodów i był bliski osiągnięcia progu rentowności już w II kwartale - znacznie szybciej od oczekiwań, podkreślono także w materiale.

"Po okresie testów, Grupa Eurocash zdecydowała o udostępnieniu niezależnym przedsiębiorcom konceptów Duży Ben oraz Kontigo. Sieci te będą rozwijane w modelu franczyzowym i agencyjnym" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 55,3 mln zł wobec 75,97 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją produktów żywnościowych oraz wsparciem marketingowym dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają ponad 14 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep czy Gama. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)