Źródło: Bloomberg

Wojna handlowa USA – Chiny dotyka obie strony. W odwecie na amerykańskie cła Chińczycy nałożyli 25-procentową opłatę na nasiona soi sprowadzane z USA. Mimo to, soja ze Stanów Zjednoczonych nadal może płynąć do Chin bez dodatkowych opłat. Jak to możliwe? Droga z USA do Chin musi prowadzić przez Argentynę.