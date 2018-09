Wśród nowych osób, które będą się ubiegały o mandat w stołecznej radzie, są m.in. były piłkarz Dariusz Dziekanowski, jedna z liderek protestów przeciwko zmianom w edukacji Dorota Łoboda, lider stołecznych struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz, związana z Nowoczesną Joanna Staniszkis (córka prof. Jadwigi Staniszkis) oraz prawnik Jarosław Kaczyński (prywatnie mąż posłanki Nowoczesnej Kornelii Wróblewskiej).

W sobotę rada powiatu warszawskiego PO zatwierdziła koalicyjne listy wyborcze do Rady Warszawy (Nowoczesna zatwierdziła je w piątek). Nie obyło się bez kontrowersji - miejsc na listach nie otrzymało m.in. troje obecnych radnych: Lech Jaworski, Aleksandra Scheybal-Rostek i Izabela Chmielewska, którzy poinformowali w sobotę, że odchodzą z partii, a w wyborach włodarza stolicy poprą byłego wiceprezydenta tego miasta Jacka Wojciechowicza (w lutym tego roku także odszedł z PO).

"Jeżeli chodzi o listy do rady miasta, to tutaj jest duża zmiana - na listach znajdą się nowe osoby, choć kandyduje również większość dotychczasowych radnych" - powiedział w sobotę PAP sekretarz warszawskich struktur Platformy Jarosław Szostakowski.

Według niego część obecnych radnych sama zrezygnowała z ubiegania się o reelekcję. "Większość z nich nie kandyduje z przyczyn osobistych" - wyjaśnił Szostakowski. Radna Dorota Zbińkowska zdecydowała się na start do sejmiku woj. mazowieckiego, a radny Marcin Hoffman - do rady jednej z dzielnic.

Na listach Koalicji Obywatelskiej PO i Nowoczesnej nie zobaczymy ponadto dotychczasowych radnych: Michała Bitnera, Agnieszki Jakowickiej, Marty Jezierskiej, Piotra Kalbarczyka, Ewy Łuczyńskiej, Ewy Masny-Askanas i Anny Pabisiak. Z rozmów PAP z politykami Platformy wynika, że cała siódemka sama podjęła decyzję, że nie będzie kandydować. Na listach nie znaleźli się także: Krystyna Prońko i Michał Czaykowski.

O kolejną kadencję w Radzie Warszawy walczyć zamierza za to 18 obecnych radnych. Wśród nich są: Jarosław Szostakowski ("jedynka" listy w okręgu nr 3 na Mokotowie), przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Dorota Malinowska-Grupińska (liderka listy w okręgu nr 1 Śródmieście i Ochota), wiceprzewodnicząca stołecznej PO Aleksandra Gajewska (na czele listy w okręgu nr 8 Ursynów i Wilanów), Piotr Mazurek ("jedynka" w okręgu nr 5 na Bielanach i Żoliborzu) i Mariusz Frankowski (miejsce pierwsze na liście w okręgu nr 9 Bemowo, Ursus, Włochy).

Oprócz nich startują także: Paweł Lech (jedno z kolejnych miejsc listy na Pradze Południe), Anna Nehrebecka-Byczewska (ostatnie miejsce listy w Śródmieściu i Ochocie), Tomasz Tretter ("dwójka" listy w okręgu nr 7 na Targówku i w Wawrze), Joanna Najgebauer-Wiśniewska, Ewa Janczar, Dorota Lutomirska, Maria Łukaszewicz, Gabriela Szustek, Iwona Wujastyk, Maciej Wyszyński, Małgorzata Zakrzewska i Małgorzata Żuber-Zielicz.

Do Rady Warszawy kandydować ma też radna Monika Suska, o której głośno było pod koniec lipca za sprawą jej niepochlebnego wobec Ukraińców wpisu na Facebooku. "Zawsze miałam swoje zdanie na temat Ukraińców. A my ich wpuszczamy na potęgę. Ukrainiec w Biedronce, Ukrainiec w transporcie, Ukrainiec w budowlance, a teraz Ukrainiec jako piąta Kolumna. Zapewniam, że nie jest to przypadek odosobniony. Niedawno na Szembeku Ukraińcy wszczęli awanturę w obronie PiS" - napisała radna.

Jej usunięty później post został zilustrowany zdjęciem ukraińskiego aktora, który - według niepotwierdzonych informacji, rozpowszechnianych w mediach społecznościowych - miał naruszyć nietykalność cielesną policjanta podczas manifestacji przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Niedługo potem policja podała, że aktor nie brał udziału w zgromadzeniu. Pod koniec lipca do sądu koleżeńskiego PO trafił za to wniosek o ukaranie radnej Suskiej.

Lider stołecznej PO Marcin Kierwiński przyznał w sobotniej rozmowie z PAP, że wpis radnej Suskiej był "skandaliczny i nie powinien mieć miejsca". "To, co jednak działa w tej sprawie jako okoliczność łagodząca, to to, że pani radna bardzo szybko przeprosiła i wycofała się z tych słów" - dodał poseł. Zaznaczył przy tym, że Suska znalazła się na jednym z dalszych miejsc listy Koalicji Obywatelskiej.

Na koalicyjnych listach jest także kilku przedstawicieli Nowoczesnej, w tym lider stołecznych struktur tej partii Sławomir Potapowicz ("jedynka" w okręgu nr 7 Targówek i Wawer), sekretarz tych struktur Marek Szolc (okręg nr 2 Praga Południe), Joanna Staniszkis (lista w okręgu nr 1 Śródmieście i Ochota) oraz Jarosław Kaczyński (również startuje w okręgu nr 1).

Na czele listy w okręgu nr 6 (Praga Północ i Białołęka) znalazła się dotychczasowa radna dzielnicy Białołęka Magdalena Roguska (PO); w okręgu mokotowskim listę zamyka były burmistrz dzielnicy Śródmieście Wojciech Turkowski. Druga na liście żoliborsko-bielańskiej jest Dorota Łoboda. Dariusz Dziekanowski ma kandydować z ostatniego miejsca w okręgu nr 2 (Praga Południe).

Wiceprzewodnicząca stołecznej PO Aleksandra Gajewska nie wykluczyła w sobotniej rozmowie z PAP, że na listach Koalicji Obywatelskiej znajdą się też przedstawiciele lewicowego stowarzyszenia Inicjatywa Polska. "Trwają rozmowy, na razie nie ma żadnych oficjalnych ustaleń. Czekamy, mamy nadzieję, że uda się idea połączenia jeszcze z tą częścią opozycji" - powiedziała. Jak dodała, nieobsadzona pozostaje "jedynka" listy w okręgu nr 4 (Wola), na której mógłby się znaleźć właśnie przedstawiciel IP.

Nie będzie to jednak związana ze stowarzyszeniem obecna radna m.st. Warszawy Paulina Piechna-Więckiewicz, która wcześniej podjęła współpracę m.in. z liderem stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i kandydatem na prezydenta stolicy Janem Śpiewakiem. "Jestem w koalicji z Janem Śpiewakiem. I nie będę w koalicji z KO (Koalicją Obywatelską - PAP)" - napisała w sobotę na Twitterze.

Była to reakcja na sobotnią decyzję IP o podjęciu rozmów programowych z PO i Nowoczesną na temat wspólnego startu do sejmików województw. Sprawa ewentualnej obecności przedstawicieli IP na listach Koalicji Obywatelskiej w jesiennych wyborach samorządowych ma się wyjaśnić w przyszłym tygodniu.

W najbliższy poniedziałek Platforma Obywatelska ma zatwierdzić listy do sejmiku Mazowsza; Nowoczesna taką decyzję już podjęła.(PAP)

autorka: Marta Rawicz