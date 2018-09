"Program termomodernizacji domów. Niższe koszty, czyste powietrze i zdrowsi Polacy. Na ten program przeznaczymy 100 mld zł w ciągu 10 lat." - napisano na grafice załączonej do postu na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił w niedzielę pięć nowych propozycji programowych Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe.

Pierwszy punkt propozycji to program termomodernizacji budynków oraz obniżka opłat za wywóz śmieci dla segregujących odpady.

Drugi punkt zakłada zwiększenie wydatków na domy seniora, pomoc dla osób starszych oraz budowę nowych otwartych stref aktywności.

Według wpisu na Twitterze na profilu PiS, koszt nowej infrastruktury sportowej to "co najmniej" 500 mln zł.

Trzecią propozycją PiS jest "Nowoczesna gmina". W ramach tego punktu rząd zamierza wdrożyć wart "miliardy złotych" program renowacji dworców, współfinansować remonty dróg i chodników wokół szkół oraz wesprzeć gminy, które będą chciały odbudowywać połączenia autobusowe.

"Zainwestujemy w (program renowacji dworców - PAP) miliardy złotych, żeby nasze dworce z powrotem były piękne, żeby ludzie cieszyli się również w małych miejscowościach, a nie tylko w tych wielkich" - powiedział w niedzielę Morawiecki.

Punkt czwarty propozycji PiS to program rozwoju sieci internetowej "100 megabitów na 100-lecie niepodległości" za 4 mld zł.

"Do końca roku 2019 obejmiemy światłowodem ponad 20 tys. szkół, czyli praktycznie wszystkie szkoły" - napisano na grafice załączonej do postu na profilu Prawa i Sprawiedliwości na Twitterze.

"To jest program, który wprowadza Polskę w wiek cyfrowy. (...) my w ciągu 3-4 lat, za 4 mld złotych, doprowadzimy szybki internet do wszystkich 20 tys. szkół i wszystkich gmin" - powiedział prezentując program PiS premier Morawiecki.

Piąta propozycja PiS - "Mieszkasz, decydujesz" - to dopłaty do budżetów obywatelskich w samorządach w kwocie 300 mln zł.

"Rząd Prawa i Sprawiedliwości wdrożył dla miast na prawach powiatu taką regulację, że 0,5 proc. budżetu musi być przeznaczone na budżet obywatelski. Chcemy, by teraz również mniejsze ośrodki, zarówno obszary miejsko-wiejskie, jak i wiejskie, także miały budżet obywatelski. W tym celu, żeby zachęcić, przeznaczymy nie 130 mln, tylko 300 mln zł, by wspierać te gminy w budżetach obywatelskich" - powiedział premier.