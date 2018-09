PlayWay zawarł umowę inwestycyjną dot. objęcia udziałów w President Studio



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - PlayWay (inwestor) zawarł umowę inwestycyjną z trzema osobami fizycznymi dotyczącą objęcia nowych udziałów w spółce President Studio (wspólnicy), podała spółka.

"Zgodnie z postanowieniami umowy inwestycyjnej inwestor zobowiązał się objąć nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zawiązanej uprzednio przez wspólników spółki President Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w zamian za wkład pieniężny w wysokości 250 tys. zł" - czytamy w komunikacie.

Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w KRS udziały w kapitale zakładowym President Studio będą przedstawiały się w następujący sposób:

(i) wspólnicy– 25 %;

(ii) inwestor – 75%, podano również.

Wejście PlayWay do President Studio ma znacząco podnieść jakość gry "I am Your President" (platforma PC), która spotkała się z dużym zainteresowaniem graczy. W związku z pozytywnym przyjęciem gry na forach w sklepie STEAM i aby spełnić oczekiwania graczy, gra poddana zostanie gruntownym zmianom i rozbudowie – pierwotnie gra miała być znacznie mniejszym projektem, niż zakładano, podsumowano.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)