Luma Holding wzywa do sprzedaży 6,29 mln akcji Protektora po 4,2 zł sztuka



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Luma Holding ogłosiła wezwanie do sprzedaży 6,296 mln akcji Protektora, stanowiących 33,1% głosów po 4,20 zł za akcję, podał pośredniczący DM mBanku.

Przyjmowanie zapisów ruszy 26 września i potrwa do 9 października. Przewidywana data transakcji na GPW ustalona jest na 12 października.

Minimalna liczba akcji po osiągnięciu której Luma Holding zobowiązała się do nabycia akcji w ramach wezwania wynosi 3,296 mln.

Luma Holding, przez podmiot zależny Luma Investment, posiada łącznie 6,258 mln akcji, stanowiących 32,9% głosów. Po wezwania zamierza osiągnąć łącznie 12,554 mln akcji, stanowiących 66% głosów Protektora.

"Zamiarem wzywającego jest doprowadzenia do ustalenia oraz realizowania w spółce polityki dywidendowej obejmującej co najmniej lata 2018–2023 która zakładać będzie przeznaczanie 100% zysku jednostkowego spółki do podziału na kapitał zapasowy lub rezerwowy spółki. [...] W ocenie wzywającego, nieprzeznaczanie co najmniej w zakreślonym okresie zysku spółki na wypłatę dywidendy służyć będzie wzmocnieniu sytuacji finansowej spółki oraz wspomóc może realizację przygotowanej przez zarząd spółki Strategii Rozwoju Spółki na lata 2018-2023" - podano w informacji.

Protektor jest jednym z największych w Europie producentów i dystrybutorów obuwia ochronnego, militarnego oraz specjalistycznego o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Prowadzi działalność za pośrednictwem trzech zakładów produkujących obuwie: jednego w Polsce oraz dwóch w Mołdawii. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)