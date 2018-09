Rafalska przyjechała do Gdańska na nadzwyczajne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

"To, co chciałam powiedzieć w ramach trwającej kampanii samorządowej – bo często to pada jako deklaracja ze strony kandydatów na wójtów, burmistrzów, radnych – a więc zapewnienie i rozwój miejsc opieki nad małym dzieckiem. W edycji programu +Maluch plus+ na 2019 r., a więc w tym pierwszym roku nowej kadencji samorządowej, rząd zaproponował niebagatelne środki, trzykrotnie większe niż wszystkie wcześniejsze: będzie to 450 milionów zł" - mówiła minister na briefingu prasowym w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Zaznaczyła, że w szczególności rząd oferuje "bardzo korzystne warunki dla tych samorządów, które nie mają żadnej instytucjonalnej formy opieki nad małym dzieckiem". "Są gminy, które nie mają ani jednego żłobka, jednego klubu dziecięcego i rodzice są skazani na opiekę indywidualną bądź przerwę w zatrudnieniu" - dodała.(PAP)

autor: Robert Pietrzak