"Przekroczyliśmy 2,2 mln wniosków o 500 plus i 300 plus złożonych on-line od lipca"

Źródło: PAP

Przekroczyliśmy barierę 2,2 mln wniosków o dofinansowanie w ramach programów 500 plus i 300 plus złożonych od lipca on-line - poinformował w poniedziałek wiceszef MRPiPS Bartosz Marczuk na Twitterze. Zauważył, że to "poważne liczby w procesie budowania e-państwa".