PKO BP oferuje ubezpieczenia komunikacyjne, od I kw. 2019 zakup przez IKO i iPKO



Warszawa, 11.09.2018 (ISBnews) - PKO Bank Polski rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w 400 oddziałach bankowych, zaś od października br. będzie je dystrybuował we wszystkich swoich placówkach. W I kwartale 2019 roku bank udostępni możliwość zakupu ubezpieczenia w aplikacji mobilnej IKO oraz serwisie transakcyjnym iPKO, podał PKO BP.

"Bank we współpracy z towarzystwami ubezpieczeniowymi o uznanej pozycji rynkowej: Benefia, Proama (marka Generali), InterRisk, Link 4 i PKO Ubezpieczenia udostępnił pełny zakres ochrony ubezpieczeniowej potrzebnej posiadaczom samochodów. W październiku dołączy również AXA. Nowością na rynku jest możliwość zakupu, w ramach jednego pakietu, polis pochodzących od różnych ubezpieczycieli, w jednym procesie sprzedażowym" - czytamy w komunikacie.

Kupując ubezpieczenia komunikacyjne w PKO BP można np. wybrać polisę OC u jednego ubezpieczyciela, a Autocasco u innego.

"Zgodnie z przyjętą strategią oraz sukcesem budowanej pod marką PKO Ubezpieczenia oferty bancassurance konsekwentnie rozbudowujemy paletę ubezpieczeń. Chcemy być blisko naszych klientów, dostarczając im wartościowe i kompleksowe rozwiązania, aby w jednym miejscu - wygodnie - mogli załatwić wszystkie swoje sprawy finansowe. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom wprowadzamy ubezpieczenia komunikacyjne, które są najczęściej kupowanymi ubezpieczeniami majątkowymi w Polsce. Myślę, że nasi klienci docenią szybkość, z jaką będą mogli uzyskać polisy kompleksowo zabezpieczające przed ryzykami związanymi w użytkowaniem samochodu. Proces podejmowania decyzji zatwierdzającej wniosek o zakup wybranej opcji ubezpieczenia maksymalnie uprościliśmy" - powiedział wiceprezes PKO BP Jan Emeryk Rościszewski, cytowany w komunikacie.

Bank podał, że właściciel auta ma do dyspozycji polisy OC z Zieloną Kartą, AC, NNW i Assistance - z czego każda, poza OC, w trzech wariantach. Ubezpieczenie OC, AC, NNW, Zielona Karta ma taki sam zakres, niezależnie od towarzystwa ubezpieczeniowego.

"Opcje są tak pomyślane, aby sprostać wymaganiom klientów, mających różne oczekiwania co do zakresu, sumy ubezpieczenia i sposobu likwidacji ewentualnych szkód oraz kosztów ubezpieczenia. Posiadacz auta w zależności od jego marki, roku produkcji może wybrać najbardziej optymalne dla siebie rozwiązanie kosztowe. Po wyborze opcji przez klienta, składka jest obliczana w kilka minut. Jest możliwy zakup polisy nawet z 6-miesięcznym wyprzedzeniem. W ten sposób można zyskać zabezpieczenie przed potencjalnymi zmianami cen ubezpieczeń komunikacyjnych w najbliższych 6 miesiącach" - czytamy także.

Polisy dla zmotoryzowanych są kolejnym elementem oferty ubezpieczeń PKO BP niezwiązanym bezpośrednio z produktami bankowymi. Po wdrożeniu pakietu "Ubezpieczeń Dobrze Dobranych" obejmujących ubezpieczenia majątkowe i życiowe (Moje Życie 24, Mój Dom 24, Moje Podróże 24), ubezpieczenia komunikacyjne dopełniają ofertę, dzięki czemu klienci mogą ubezpieczyć wszelkie aspekty życia rodziny, podsumowano.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 296,91 mld zł na koniec 2017 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.

(ISBnews)