Poza silnymi powiązaniami z rządem Stanów Zjednoczonych, bogactwa naftowe Arabii Saudyjskiej pozwoliły jej zainwestować w japoński konglomerat SoftBank's Vision Fund, który niedawno przeprowadził akcję finansowania startupów w Dolinie Krzemowej. Saudyjczycy zainwestowali już 45 miliardów dolarów w fundusz o wartości 100 miliardów dolarów i planują podwojenie tej kwoty, jak zapowiedział książę korony Mohammed bin Salman.

Sojusznicy Arabii Saudyjskiej na Zachodzie i firmy, w które inwestują, przejawiają tendencję do ignorowania kwestii łamania praw człowieka i wpływu Arabii Saudyjskiej na zmiany klimatyczne. Jednak zaginięcie Khashoggi tworzy napięcie między saudyjskimi inwestorami a ich firmami z Doliny Krzemowej. Przykładowo CEO Ubera, Dara Khosrowshahi, wycofał się z Inicjatywy na rzecz Inwestycji Przyszłości – kluczowej konferencji, która odbędzie się w tym miesiącu w Arabii Saudyjskiej.

SoftBank z kolei stał się największym udziałowcem Ubera na początku tego roku. Poniżej znajduje się niepełna lista spółek, w które SoftBank's Vision Fund również inwestuje.

Oprócz Ubera, wśród najbardziej popularnych aplikacji, za którymi stoją saudyjskie pieniądze, jest Doordash zajmujący się dowozem jedzenia, Wag – aplikacja pomocna przy znajdywaniu osób do wyprowadzania psów, Slack – komunikator wykorzystywany w pracy.

Inne aplikacje to np. Flipkart, będący największym rynkiem e-commerce w Indiach, One97 Communications (Paytm) – system płatniczy w Indiach, Fanatics – rynek e-commerce zajmujący się sportem. Firmy produkujące chipy komputerowe, jak ARM Holdings oraz Nvidia, również są finansowane z saudyjskich pieniędzy, również software’owe startupy: Brain Corp. i Improbable. Z finansowania Arabii Saudyjskiej korzysta też GM Cruise (zajmujący się samochodami autonomicznymi), Nauto oraz Autol (niemiecki dealer samochodowy). Startupy zajmujące się działką medycyny to np. chiński Ping An Healthcare and Technology, Roivant, Vir czy też skupiony na walce z nowotworami Guardant Health.

Na liście spółek finansowanych przez Arabię Saudyjską jest OneWeb, WeWork, Plenty, Mapbox, OYO, SoFi, ZhongAn, Katedra i Compass.

