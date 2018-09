Zysk operacyjny wyniósł 3,36 mln zł wobec 2,98 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 12,24 mln zł w I poł. 2018 r. wobec 10,77 mln zł rok wcześniej.



"O wzroście przychodów Grupy przesądziła wyższa sprzedaż segmentu gier free-to-play, częściowo mająca charakter jednorazowy (sprzedaż praw do tytułów 'Nightmares from the Deep': 'A Hidden Object Adventure' i 'Kate Malone: Hidden Object Detective'), kompensująca niższą sprzedaż segmentu gier HOPA. O zmniejszeniu przychodów ze sprzedaży gier HOPA przesądziły m.in. efekt wysokiej bazy, związanej z odnotowaniem w I półroczu 2017 r. przychodów z komercjalizacji gier w wygaszanym, od połowy 2017 r. sklepem z aplikacjami Amazon Underground, jak również wdrożone na przełomie 2017 i 2018 r. zmiany w strategii rozwoju segmentu, obliczone na wzrost rentowności sprzedaży i zwrotu na kapitale segmentu poprzez m.in. podniesienie cen sprzedawanych gier (skutkujące okresowo spadkiem wolumenu sprzedaży) i optymalizację harmonogramu premier nowych gier" - czytamy w raporcie.



Kluczowy wpływ na zysk operacyjny, poza wzrostem sprzedaży segmentu free-to-play, miały m.in. ograniczenie kosztów zarządu o 12%, związane m.in. z optymalizacją kosztów stałych i reorganizacją zespołu. Wyższe koszty finansowe netto, częściowo związane z sytuacją na rynku walutowym, przesądziły o spadku zysku netto do 2,6 mln zł w I półroczu 2018 r. z 2,8 mln zł w I półroczu 2017 r., podano także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 1,95 mln zł wobec 2,04 mln zł zysku rok wcześniej.



Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.



(ISBnews)