"Pozyskanie środków od inwestorów na kolejne tytuły umożliwi nam przyspieszenie wybranych produkcji o kilka miesięcy. Cieszymy się, że po raz kolejny uwierzyli w nasze projekty i chcą nas aktywnie wspomagać. W ten sposób wspólnie budujemy wartość spółki dla naszych akcjonariuszy. Co ważne, zgodnie z naszym modelem biznesowym, nigdy nie zmniejszamy zaangażowania finansowego w żaden z projektów poniżej 50 proc. To daje nam pełną kontrolę nad tym, co tworzymy" - powiedział Ręczkowicz, cytowany w komunikacie.



W ramach transakcji studio planuje produkcję i wydanie dofinansowanych tytułów w latach 2018-2019, podano także.



"W sumie, wraz z wcześniej pozyskanymi środkami, spółka otrzymała na projekty kwotę w wysokości 825 tys. zł netto" - czytamy w komunikacie.



Gry, które otrzymały wsparcie od inwestorów to produkty dedykowane platformom mobilnym i PC. Model monetyzacji został podzielony na dwie wersje, freemium oparty na reklamach i mikropłatnościach oraz premium - bez reklam i dodatkowych opłat. Studio w ramach umowy odpowiada również za marketing i promocję tytułów. Jako wynagrodzenie inwestor otrzyma część udziałów w zyskach.



PrimeBit Games to notowany na New Connect deweloper gier.



(ISBnews)