Koalicja francusko-japońskich producentów samochodów (Renault, Nissan Motor i Mitsubishi Motors) ogłosiła partnerstwo technologiczne. Dzięki sojuszowi pojazdy tych marek będą jednymi z pierwszych, w których deski rozdzielcze będą korzystać z systemu operacyjnego Google Android. Ten ruch, którego producenci aut dotychczas unikali, sprawi, że kontrolę nad mapowaniem i nawigacją w samochodzie przejmie oprogramowanie Alphabet Inc., a pokładowe systemy informacyjno - rozrywkowe (infotainment) i pakiet aplikacji będą zainstalowane bezpośrednio w systemie auta.

Dotychczas większość producentów samochodów starała się utrzymać Google i Apple na odległość w nadziei, że cenne dane, takie jak lokalizacja kierowcy, wzorce jazdy, preferencje dotyczące zakupów i korzystania z systemu informacyjno-rozrywkowego, pozostaną ich tajemnicą. Dlatego większość producentów samochodów umożliwia systemom Android Auto i CarPlay firmy Apple dostęp do deski rozdzielczej tylko przez podłączenie smartfona i wyświetlenie ograniczonej liczby aplikacji na ekranie dotykowym pojazdu. Koncerny dążyły też do tworzenia własnych partnerstw handlowych w celu sprzedaży usług połączonych, zamiast pozwalać takim graczom technologicznym jak Google zarabiać na ich klientach.

Ten nowy chiński samochód elektryczny będzie sprzedawany w Polsce. Znamy jego cenę

Teraz ma się to zmienić. "Łączymy siły, by zbudować lepszy system" - powiedział Kal Mos, wiceprezes połączonych marek pojazdów w ramach sojuszu Renault-Nissan-Mitsubishi. "Jeśli zapomnisz swojego telefonu, będzie on doskonale działał w samochodzie" - powiedział o systemie Google.

Dzięki Renault-Nissan-Mitsubishi kierowcy będą mogli instalować swoje ulubione aplikacje na Androida, zapisywać muzykę i inne usługi bezpośrednio w samochodzie. Będą także mogli sterować nimi głosem za pomocą Asystenta Google.

"Klienci Renault, Nissan i Mitsubishi, którzy mają iPhone'y Apple, nadal będą mogli wyświetlać aplikacje na ekranie dotykowym tak, jak teraz" - powiedział Mos. Każdy z trzech koalicjantów sam zdecyduje kiedy i w jakich modelach będzie oferował system operacyjny Android.

Kontrola danych dotyczących kierowców i pojazdów była sporym problemem dla producentów samochodów. Podczas gdy Google na takich informacjach zarabia miliardy dolarów, śledząc wzorce wyszukiwań użytkowników w sieci dla reklamodawców, producenci samochodów zabezpieczali dane pochodzące z systemów informacyjno-rozrywkowych.

Gdy system Android zostanie włączony do pojazdów wspomnianych trzech marek, nawigacja będzie odbywać się za pomocą Google Maps, ale dane diagnostyczne będą przechowywane w osobnym systemie.

Podobnie jak w przypadku każdej aplikacji na telefonie, użytkownicy Androida w przyszłych modelach Renault-Nissan-Mitsubishi będą mieli możliwość wyrażenia zgody na udostępnianie swoich danych lub niekorzystania z aplikacji, powiedział Patrick Brady, wiceprezes ds. technicznych w systemie Android. "W większości przypadków użytkownik platformy Android musi wyrazić zgodę" - powiedział Brady agencji Bloomberg w wywiadzie telefonicznym.

Volkswagen wstrzymuje produkcję słynnego "Garbusa"