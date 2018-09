"My i Włochy zgadzamy się co do tego, że należy uniknąć twardego Brexitu. Uważamy, że wszystkich 27 krajów UE powinno znaleźć jednakowe stanowisko i porozumienie z Wielką Brytanią" - powiedział Kurz na konferencji prasowej w kancelarii premiera Włoch. "Wysłuchamy premier (Theresy) May, a potem ocenimy, co należy robić" - dodał.

Brytyjska premier na spotkaniu z pozostałymi przywódcami UE w Salzburgu w Austrii będzie przekonywać do swoich propozycji umowy w sprawie Brexitu. Szczyt ma też pomóc załagodzić napięcia między państwami członkowskimi w sprawie migracji.

Szef austriackiego rządu stwierdził też, że jego kraj jest "bardzo zadowolony" z tego, że Włochom udało się zmniejszyć falę migracyjną na ich wybrzeża.

"Teraz trzeba znaleźć europejskie rozwiązanie i jeszcze bardziej zredukować napływ" - mówił Kurz. Opowiedział się za wzmocnieniem unijnej agencji ds. granic Frontex i rozszerzeniem jej mandatu.

Kurz przypomniał, że na szczycie UE w czerwcu mówiono o konieczności "wzmocnienia zewnętrznych granic UE, współpracy z państwami afrykańskimi, zniszczenia biznesu przemytników migrantów". Wyraził opinię, że także rozmowy w Salzburgu powinny dotyczyć tych kwestii.

Premier Conte ocenił, że należy jak najszybciej dokonać rewizji zasad misji Frontexu oraz unijnej operacji patrolowania Morza Śródziemnego i walki z przemytnikami migrantów Sophia.

W czasie spotkania włoski premier powtórzył zdecydowany sprzeciw rządu w Rzymie wobec planów władz Austrii, które chcą przyznać paszport swego kraju niemieckojęzycznym mieszkańcom włoskiego regionu Górna Adyga. Kurz zapewniał zaś swego włoskiego rozmówcę, że sprawa ta nie powinna wywoływać "zdenerwowania" Rzymu i podkreślał, że jego rząd będzie działał w porozumieniu z Włochami.

Z Rzymu Sylwia Wysocka

