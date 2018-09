Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży



Warszawa, 19.09.2018 (ISBnews) - Tower Investments szacuje ponad 50 mln zł marży brutto z planowanych sprzedaży projektów handlowych w ciągu dwóch lat, poinformował prezes Bartosz Kazimierczuk.

"Szacujemy na bazie danych historycznych o transakcjach ponad 50 mln zł marży brutto z zabezpieczonych projektów w najbliższych dwóch latach z planowanych sprzedaży tych nieruchomości. Jednocześnie mamy rekordowe 25 umów przedwstępnych na kolejne projekty, a w najbliższych miesiącach spodziewamy się zamykania realizowanych projektów" - powiedział Kazimierczuk na spotkaniu z dziennikarzami.

Wskazał ponadto, że stopy kapitalizacji mają potencjał spadkowy, co może jeszcze bardziej poprawić uzyskiwane wyceny transakcyjne. Prezes dostrzega, że zagraniczni inwestorzy są zainteresowani nabywaniem nieruchomości generujących przychody z najmu.

"Otoczenie rynkowe nam sprzyja. Sieci handlowe - nasi partnerzy - okazali się beneficjentami zakazu handlu w niedziele. Widać sygnały od kontrahentów, że chcą nadrobić pół roku niepewności i zawieszenia inwestycji w efekcie wprowadzenia ustawy. Z kolei czynnikiem ryzyka dla nas jest przewlekłość pozyskiwania urzędowych zezwoleń. W efekcie 20 mln zł mamy zablokowane, czekając na decyzje co do 3 lokalizacji" – dodał prezes Tower Investments.

Obok sieci handlowych spółka realizuje projekty m.in. dla stacji paliw, a prezes dewelopera podkreślił, że spektrum partnerów będzie się powiększać np. o deweloperów mieszkaniowych.

Kazimierczuk wskazał ponadto, że nie wyklucza nowej emisji obligacji na finansowanie kolejnych projektów.

Prezes Tower Investments odniósł się także do kursu akcji. "Nasza wycena giełdowa to aberracja. Być może spadek wynika np. z faktu, że Trigon i Altus mają ok. 20% spółki, ale kurs nie ma żadnego uzasadnienia przy osiąganych wynikach. Będziemy po prostu skupować nasze akcje po bardzo atrakcyjnych wskaźnikach" - stwierdził.

Tower Investments odnotował 5,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej.

Kazimierczuk podtrzymał politykę dywidendową spółki z 30-50% zysku netto z przeznaczeniem ma wypłatę akcjonariuszom w 2019, co - jak podkreślił - jest zgodne z kowenantami i wcześniejszymi deklaracjami.

Tower Investments specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu "pod klucz". Ponadto jest właścicielem marki SHOPIN. W 2017 r. spółka przeszła na rynek główny GPW w Warszawie z NewConnect.



(ISBnews)