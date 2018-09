Na konferencji Ignite w Orlando korporacja Microsoft ogłosiła 24 września sporo nowych narzędzi, które mogą pomóc pracownikom w załatwianiu służbowych spraw z domu. Biorąc pod uwagę, że ponad 50 proc. amerykańskich pracowników będzie wykonywać przynajmniej część obowiązków z domu do 2020 r., Microsoft postawił na usprawnianie zdalnej pracy. To dobra karta przetargowa.

Najciekawsze z zaprezentowanych narzędzi – przynajmniej dla każdego, kto musiał przeprowadzić wideokonferencję z kanapy, podczas nagabywania przez ciekawskiego dzieci – to nowa funkcja, która pozwala rozmazać tło wideoczatu.

Background blur

„Rozmycie w tle” zostanie włączone do Teams, aplikacji Microsoftu do komunikacji w miejscu pracy – rywala popularnego narzędzia do przesyłania wiadomości, Slack.

„W Teams używamy sztucznej inteligencji, aby pomagać ludziom w spotkaniach” – powiedział Ron Markezich, wiceprezes firmy Microsoft 365. Teams ma zapewniać nowy, bardziej zintegrowany model komunikacji, który utrzymuje ludzi w zespole – niezależnie od tego, czy są w tym samym budynku, czy w różnych miastach.

Inne firmy zajmujące się oprogramowaniem do wideokonferencji, takie jak Zoom, mają podobne „wirtualne tło”, aby ujednolicić środowisko transmisji, ale biorąc pod uwagę najnowsze inwestycje Microsoftu w sztuczną inteligencję, które potrafią dokładnie rozpoznać twarz osoby podczas jej poruszania się, nowe narzędzie powinno okazać się bardziej elastyczne. Przykładowo, wirtualne tło aplikacji Zoom działa bardziej na zasadzie zielonego ekranu i działa najlepiej w pomieszczeniu z jednolitym tłem oraz jednolitym oświetleniem.

Firma Microsoft dodała także funkcję do aplikacji Teams, która pozwoli użytkownikom odtwarzać nagrane materiały ze spotkań w dowolnym momencie, z napisami i transkrypcją, którą można przeszukiwać.

