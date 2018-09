W piątek w Europie zwyżkują kursy akcji spółek wydobywczych i motoryzacyjnych.

Inwestorzy pozytywnie przyjmują sygnały z globalnej gospodarki, które wskazują, że nasilające się napięcia handlowe na świecie jeszcze nie zaszkodziły wzrostowi w światowej gospodarce.

"Fundamenty w wielu miejscach na świecie są bardzo mocne, szczególnie w USA" - ocenia Grant Forster, prezes Principal Global Investors.

"Nie spodziewamy się, że tak naprawdę zakłóci to wzrost Stanów Zjednoczonych" - mówi Forster odnosząc się do sporów handlowych USA-Chiny.

Indeksy DJI i S&P 500 ustanowiły na zamknięciu czwartkowej sesji historyczne maksima - w przypadku pierwszego z tych indeksów to pierwszy rekord od stycznia, w przypadku drugiego - poprzedni rekord został ustanowiony pod koniec sierpnia.

Tymczasem nie słabnie poziom napięcia politycznego we Włoszech - włoski wicepremier Luigi Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd stwierdził w czwartek, że rząd powinien ustąpić, jeśli nie znajdzie środków na realizację kluczowych punktów programu koalicji. Zapewnił zarazem, że gabinet jest "zwarty" i chce spełnić obietnice wyborcze.

W centrum uwagi są też przepychanki w sprawie Brexitu - Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP) opublikowała w piątek 17-stronnicowy dokument zawierający propozycje radykalnych posunięć w sprawie Brexitu.

Propozycje, przedstawione przez obecnego przywódcę partii Gerarda Battena, przewidują m. in. "całkowite i totalne" wyjście Wielkiej Brytanii z UE, w tym zakończenie wszelkich wpłat do unijnego budżetu i przestrzegania unijnych przepisów.

Premier Theresa May chce natomiast uzyskać poparcie dla swojego, znacznie łagodniejszego, planu Brexitu. Przewiduje on m. in. utrzymanie bliskiej współpracy z UE, w tym przestrzeganie wielu unijnych przepisów.

Na rynku walutowym euro zyskuje 0,1 proc. do 1,1789 USD, najwyżej od ponad 14 tygodni. Słabnie funt - o 0,2 proc., a japoński jen traci 0,3 proc. do 112,86 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych rośnie o 2 pkt. bazowe do 3,08 proc.

Ropa na NYMEX zwyżkuje o 0,1 proc. do 70,38 USD/b.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.40