Minister infrastruktury w trakcie konferencji prasowej na dworcu PKP we Włocławku, który będzie objęty programem modernizacji powiedział, że PKP realizuje aktualnie „wielkie wyzwania”, które dostosowują spółkę i jej infrastrukturę „do potrzeb XXI wieku”. „PKP dzisiaj to wyzwania na kwotę 100 mld zł” – dodał. Wyliczył przy tym m.in., że przebudowa krajowych szlaków kolejowych w najbliższych latach pochłonie 67 mld zł, a na utrzymanie sieci kolejowej - co jest niezmiernie ważne, jak ocenił minister – przeznaczonych zostanie ok. 24 mld zł.

„W tym wszystkim nie może nie być miejsca na politykę dworcową” – zaznaczył Adamczyk. Dodał, że budynek dworca PKP we Włocławku, jak wiele podobnych obiektów, wymaga modernizacji, przebudowy i dostosowania dla potrzeb podróżnych, „bo podróż to nie tylko przejazd pociągiem, ale także wygodny przystanek, bezpieczny peron i budynek dworcowy, w którym każdy podróżny może znaleźć schronienie”.

„I taki program dworcowy, w ramach tych 100 mld zł, na kwotę 1,5 mld zł realizuje właśnie PKP także tutaj, we Włocławku” – oświadczył Adamczyk. Jak zapowiedział, program modernizacji dworców kolejowych obejmie w sumie ok. 200 budynków w całej Polsce.

„To niezmiernie ważne, aby na co dzień dostrzegać problemy naszych małych ojczyzn, problemy lokalnych społeczności” – powiedział minister.

Według PKP, modernizacja dworca PKP we Włocławku powinna zostać sfinalizowana w 2022 r. – przetarg na wybór wykonawcy prac projektowych ma zostać ogłoszony do końca 2018 r.

