Budimex ukończył budowę gazociągu Czeszów - Kiełczów dla Gaz-Systemu





Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Budimex uzyskał bezusterkowy odbiór końcowy budowy 32,5-kilometrowego gazociągu wysokiego ciśnienia Czeszów - Kiełczów, podała spółka. Kontrakt był realizowany w ramach budowy gazociągu granica RP (Lasów) – Taczalin – Radakowice – Gałów – Wierzchowice wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi. Całkowita wartość projektu to ponad 63 mln zł.



"Budimex wybudował 32,5 km gazociągu zlokalizowanego na terenie dwóch gmin: Zawoni i Długołęki, położonych na terenie województwa dolnośląskiego. Inwestorem jest firma Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Firma Budimex po raz kolejny dała poznać się jako rzetelny wykonawca, charakteryzujący się najwyższą jakością wykonania, bowiem budowa została zakończona w określonym w umowie terminie, a ponadto uzyskała bezusterkowy odbiór końcowy" - czytamy w komunikacie.



Kontrakt obejmował także wykonanie zespołów zaporowo–upustowych, dróg dojazdowych oraz nowych przyłączy elektroenergetycznych dla obiektów. Gazociąg został napełniony, poddany rozruchowi, odbiorowi technicznemu, eksploatacyjnemu i uzyskał pozwolenia na użytkowanie, podano także.



Budowa gazociągu Czeszów – Kiełczów stanowi ważny elementem wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wspólnie z pozostałymi gazociągami, które powstaną na Dolnym Śląsku, nowy odcinek o najwyższych parametrach roboczych umożliwi przesyłanie zwiększonych ilości gazu w systemie przesyłowym i stanowić będzie element korytarza Północ – Południe. O randze tej inwestycji świadczy fakt, że Komisja Europejska przyznała jej status "Projektu o znaczeniu wspólnotowym" (Project of Common Interest), przypomina spółka.



Gazociąg Czeszów – Kiełczów to dla Budimeksu nie pierwsza realizacja kontraktu energetyczno-przemysłowych. Oprócz wielu projektów sektora odpadowego, ochrony środowiska,od 2014 roku firma buduje również w konsorcjum blok energetyczny w Elektrowni Turów. Umowa obejmuje zaprojektowanie, zbudowanie i uruchomienie elektrowni o mocy 450 MW, a także szkolenie personelu w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Oddział Elektrownia Turów. Budowa ma zakończyć się w 2020 r., a jej całkowita wartość to ponad 3,5 mld zł, podsumowano.



Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2017 r. miał 6,37 mld zł skonsolidowanych przychodów.



(ISBnews)