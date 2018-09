Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za szt.



Warszawa, 24.09.2018 (ISBnews) - Introl ogłosił ofertę nabycia do 500 tys. akcji własnych po 4 zł za akcję, podała spółka.

"Przedmiotem niniejszej oferty zakupu akcji) spółki Introl [...] jest nabycie do 500 000 sztuk zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki Introl S.A. przez spółkę Introl S.A.[...]. Oferent nabywa akcje własne w celu umorzenia" - czytamy w komunikacie.

Oferowana cena zakupu akcji wynosi 4 zł za akcję.

Zapisy w ofercie będą przyjmowane od 1 do 12 października. Przewidywany dzień przeniesienia własności akcji poza rynkiem regulowanym oraz rozliczenia transakcji nabycia akcji nabywanych za pośrednictwem KDPW to 19 października 2018 r.

W ofercie pośredniczy Dom Maklerski BDM.

Na początku września akcjonariusze Introlu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 500 tys. akcji w celu umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 2 mln zł.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)